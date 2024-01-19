Чоловік, який убив Усаму бен Ладена, розповів, як лідер "Аль-Каїди" випускав останній подих (фото)

Колишній спецназівець ВМС США, який стверджує, що вбив Усаму бен Ладена, детально описав останні хвилини життя терориста.

Про це пише ladbible.com.

Роберт О'Ніл брав участь в операції "Спис Нептуна", в ході якої елітна американська команда "Морських котиків" успішно виявила та вбила засновника та першого лідера ісламістського бойового угруповання "Аль-Каїда".

Бен Ладена смертельно поранили у його будинку в місті Абботтабад, Пакистан, 2 травня 2011 року.

Усама бен Ладен

О'Ніл стверджував, що саме він зробив смертельні постріли, і багато разів упродовж багатьох років розповідав про свій досвід.

Виступаючи у подкасті Full Send, О'Ніл розповів, що спонукало його взяти участь в операції.

Він пригалав: "Ми сказали: "Ми не переслідуємо бен Ладена заради слави чи грошей. Ми переслідуємо Усаму бен Ладена заради матері-одиначки, яка у вівторок відвезла своїх дітей до початкової школи, а потім, через 45 хвилин, стрибнула на смерть з хмарочоса, бо це краща альтернатива, ніж що б там, чорт забирай, не відбувалося". І її останнім жестом людської порядності було притримати спідницю, коли вона вбивала себе. Вона ніколи не повинна була брати участь у бою. Ми мали брати участь у бою".

Роберт О'Ніл / Фото: YouTube/Full Send Podcast

Розповідаючи про смертельну місію на шоу Шона Раяна, він сказав: "Я чую, як Бен Ладен робить останній видих. Коли я вистрілив у нього, він упав на заднє ліжко. Я тричі вистрілив йому в обличчя. Я перевіз Амаль (дружину бен Ладена) і... там зараз стоїть його дворічний син, і в цьому вся людяність. Ця дитина не має до цього жодного стосунку. Я батько. Я взяв його на руки і переніс на спинку ліжка".

Роберт О'Ніл / Фото: YouTube/The Shawn Ryan Show

О'Ніл сказав, що після смертельних пострілів він "ніби застиг", коли до кімнати увійшли інші "морські котики".

Він продовжив: "Там було багато хлопців, і один із моїх хлопців підійшов до мене і запитав: "З тобою все гаразд?", а я сказав: "Ні, що нам тепер робити?". І він сказав: "Тепер ми знаходимо комп'ютери. Ми робимо це щоночі – сотні разів". "І я такий: "Так, чорт забирай". Він сказав мені: "Ти щойно вбив Усаму бен Ладена – твоє життя змінилося, приступай до чортової роботи". Так ми і зробили".

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Потім команда зробила декілька фотографій бен Ладена. Роберт сказав, що знімки не були опубліковані, оскільки людям "не потрібно знати, який вигляд має правосуддя, коли воно перемогло".

O'Ніл народився в штаті Монтана. До армії він пішов у 19 років після невдалого роману. Він брав участь в 400 військових операціях, зокрема в Іраку і Афганістані.

За вбивство "терориста номер один" O'Ніл був удостоєний спеціальної нагороди.

Нагадаємо, український снайпер ліквідував двох окупантів на Бахмутському напрямку. Допомогла йому у цьому українська гвинтівка UAR-10.

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