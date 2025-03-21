Чоловік, якого від 10 років ґвалтувала власна мама, боїться, що молодший брат – його син (фото)

Американець подав заяву до сімейного суду, щоб спробувати з'ясувати, чи є він батьком свого молодшого брата.

У США чоловік, якого неодноразово ґвалтувала власна матір, починаючи від 10-річного віку, ставить під сумнів, чи може його брат насправді бути його сином.

Про це пише Las Vegas Review Journal.

26-річний Логан Гіффорд розповів свою жахливу історію про роки насильства, якого він зазнав від Дорін Гіффорд. Його дитинство вже було пов'язане з трагедією, і Логан розповів, що він був схильний до вживання наркотиків, а один із його братів – він найстарший з чотирьох хлопчиків – помер після того, як потонув у басейні у віці трьох років. Дитина провела декілька місяців у вегетативному стані.

На попередньому слуханні 2015 року Логан із Лас-Вегаса свідчив, що коли йому було близько 10 років, мама відвела його до спальні та вчинила сексуальне насильство над ним, поки по телевізору показували порнографічне відео.

Згідно зі свідченнями, ще один шокувальний випадок сексуального насильства стався наприкінці 2008 року. Більше актів сексуального насильства відбувалися приблизно до 2014 року.

Логан у 10 років / Фото: 8 News Now

Дорін Гіффорд завжди стверджувала свою невинність. Вона уклала угоду про визнання вини після того, як Логан розповів про те, що сталося, терапевту. Угода Олфорда – це коли обвинувачений стверджує свою невинуватість, але визнає, що, швидше за все, буде засуджений, якщо справа дійде до суду на підставі доказів, вже зібраних прокурорами.

Суддя наказав Дорін відбути тюремне ув'язнення терміном від восьми до 10 років і зареєструватися як сексуальна злочинниця.

Дорін Гіффорд / Фото: 8 News Now

Під час терапевтичного сеансу, коли Логану було 17 років, терапевт припустив, що його молодший брат, який народився 2009 року, може бути його сином.

"Подивіться, в якому безладі я залишився", - сказав Логан Гіффорд в інтерв'ю. "Я не просив нічого з цього. Я був дитиною, коли все це сталося, але тепер я відповідальний за те, що зібрав уламки того, що дійсно продовжує впливати на моє життя і змушує мене розбиратися з цим. Я відчуваю, що це мій обов'язок або мій обов'язок перед ним – зробити це і дізнатися, хто його біологічний батько насправді".

Логан, який зараз має вищу освіту і працює менеджером по роботі з клієнтами, подав заяву про встановлення батьківства і сказав, що готовий пройти тест, щоб визначити, чи є він батьком.

Логан Гіффорд / Фото: 8 News Now

Його брат зараз живе з ним, дружиною і падчеркою Логана, поки він має тимчасову опіку.

Визначити, чи є хлопчик сином Логана, може бути складно, оскільки він також матиме ДНК батька Логана, Теодора Гіффорда, але Логан сказав, що хоче піклуватися про хлопчика незалежно від результату тесту на батьківство.

"Сидіти тут і говорити, що мій брат може бути результатом сексуального насильства наді мною – це дуже болісно для чоловіка, який пережив насильство. Але немає шляху назад і нічого не можна виправити. І він заслуговує на якість життя, де йому комфортно, де він може бути дитиною", - сказав американець.

Журнал повідомляє, що громадський захисник Дорін заявив у меморандумі про винесення вироку, що Логан вороже ставився до своєї матері, і що в його версії подій є невідповідності.

У меморандумі також йдеться про те, що в дитинстві і в шлюбі вона зазнала жорстокого поводження з боку батьків і системи названих сімей, а також зловживала наркотиками, зокрема, метамфетаміном.

Зараз вона перебуває у в'язниці у жіночому виправному центрі Флоренс МакКлюр у Лас-Вегасі. Вона була умовно-достроково звільнена в липні минулого року, а на початку цього року була заарештована за порушення умови звільнення, яка полягала в тому, що вона не повинна була контактувати зі своєю жертвою.

Логан сказав, що вона намагалася зв'язатися з ним через третіх осіб, а також намагалася додати одного з його братів у друзі на Facebook.

Наступна зустріч щодо умовно-дострокового звільнення призначена на квітень, того ж місяця, коли закінчується термін ув'язнення Дорін.

Нагадаємо, опальна вчителька змушувала учнів дивитися її порно та заохочувала до взаємного самозадоволення. Двом із хлопчиків викладачка сказала, що вони можуть робити "брудні речі" разом, тому що вони "лише двоюрідні брати".

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