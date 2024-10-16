Чоловік, якого звільнили 15 років тому, домігся величезної компенсації за наднормову роботу — яким чином

Федеральний суд Швейцарії зобов'язав роботодавця, який звільнив працівника 15 років тому, виплатити йому гроші за понаднормові години та невикористану відпустку.

Про це пише 20 Minutes.

Тож чоловік, якого звільнили понад 10 років з шашличної, де він працював, через суд домігся виплати 145 тис. доларів за понаднормову роботу.

Працівник протягом 3,5 років працював на пів ставки помічником кухаря у шашличній. Тоді середня тривалість робочого тижня становила 20-20,5 годин. Чотири тижні на рік надавалася відпустка.

Через декілька років після звільнення, оформленому ще у 2009 році, працівник вирішив звернутися до суду, аби отримати свої зароблені гроші. Зрештою, йому вдалось довести свою правоту тільки зараз.

Роботодавця, чию апеляцію відхилили, зобов'язали виплатити експрацівникові понад 145 тис. доларів. Окрім компенсації, шашлична має сплатити судові витрати в розмірі 5,8 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наймолодша жінка, яку 30 років тому засудили до смертної кари в США, все ще перебуває в камері смертників.

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