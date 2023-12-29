Чоловік, якому дружина відрізала пеніс за зраду із племінницею, пробачив їй – фото

Він вперше прокоментував моторошний інцидент.
Чоловік, дружина якого відрізала йому пеніс і змила в унітаз після того, як звинуватила його в зраді з 15-річною племінницею, каже, що пробачив їй.
Про це пише Daily Star.
34-річна Даяне Дос Сантос Фаріас влаштувала розправу 22 грудня в Атібаї, що поблизу Сан-Паулу, Бразилія, після того, як переконала свого партнера, що хоче зайнятися з ним дивним сексом. Вона поставила його навкарачки та прив'язала руки і ноги до ліжка. Потім Даяне витягнула бритву і відрізала геніталії.
Тоді мстива дружина зробила фотографію відірваного члена, перш ніж змити його в унітаз. Пізніше вона звернулася до місцевої поліції і заявила, що вчинила так після того, як вона переконалася, що її чоловік спить з її 15-річною племінницею.
Тепер чоловік вперше прокоментував цю історію. "Все це сталося дуже швидко", - пригадав він.
Він сказав, що в темряві він не розумів, що робить дружина, поки не відчув як кохана стиснула його геніталії. "Тоді я штовхнув її, поклав руку на орган, було багато крові, і я запитав: "Чому ти це зробила?".
Чоловік додав, що його дружина протягом двох років дуже сильно "ревнувала". Жінка навіть зламала свій новий мобільний телефон у попередній сцені ревнощів, сказав він.
Втім, попри все, чоловік пробачив коханій.
"Як я говорю весь час, я маю віру, перш за все, в Бога, і в житті нічого не відбувається без дозволу Бога. На жаль, це сталося, і це все, вона спровокувала цю трагедію, і вона платить за це. Що стосується того, чи я прощаю їй, правда полягає в тому, що Бог є тим, хто повинен пробачити, але, так, я їй пробачив".
На цьому чоловік зупинився, не коментуючи звинувачення, що він займався сексом з підлітком.
Після нападу чоловіка доставили до місцевої лікарні для лікування, тоді як його дружина швидко прийшла до поліції. Її заарештували і звинуватили у замаху на вбивство.
Даяне повинна залишатися під вартою 30 днів, тоді як чиновники розслідують інцидент. Її адвокат, Лукас Скардіно, сказав, що він працює над тим, щоб її звільнити.
Однак поліція не коментує цю справу, крім підтвердження розслідування, і додавши, що вони вивчають, чи могли існувати стосунки за згодою між чоловіком і дівчиною. Вік згоди у Бразилії – 14 років.
Розслідування триває.
Нагадаємо, брат застрелив сестру та отримав кулю в живіт. Сімейна сварка через купівлю подарунків на Різдво закінчилася трагедією.
Читайте також: