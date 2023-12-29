Чоловік, якому дружина відрізала пеніс за зраду із племінницею, пробачив їй – фото

Чоловік, дружина якого відрізала йому пеніс і змила в унітаз після того, як звинуватила його в зраді з 15-річною племінницею, каже, що пробачив їй.

Про це пише Daily Star.

34-річна Даяне Дос Сантос Фаріас влаштувала розправу 22 грудня в Атібаї, що поблизу Сан-Паулу, Бразилія, після того, як переконала свого партнера, що хоче зайнятися з ним дивним сексом. Вона поставила його навкарачки та прив'язала руки і ноги до ліжка. Потім Даяне витягнула бритву і відрізала геніталії.

Тоді мстива дружина зробила фотографію відірваного члена, перш ніж змити його в унітаз. Пізніше вона звернулася до місцевої поліції і заявила, що вчинила так після того, як вона переконалася, що її чоловік спить з її 15-річною племінницею.

Даяне з чоловіком / Фото: CEN

Тепер чоловік вперше прокоментував цю історію. "Все це сталося дуже швидко", - пригадав він.

Він сказав, що в темряві він не розумів, що робить дружина, поки не відчув як кохана стиснула його геніталії. "Тоді я штовхнув її, поклав руку на орган, було багато крові, і я запитав: "Чому ти це зробила?".

Чоловік додав, що його дружина протягом двох років дуже сильно "ревнувала". Жінка навіть зламала свій новий мобільний телефон у попередній сцені ревнощів, сказав він.

Втім, попри все, чоловік пробачив коханій.

"Як я говорю весь час, я маю віру, перш за все, в Бога, і в житті нічого не відбувається без дозволу Бога. На жаль, це сталося, і це все, вона спровокувала цю трагедію, і вона платить за це. Що стосується того, чи я прощаю їй, правда полягає в тому, що Бог є тим, хто повинен пробачити, але, так, я їй пробачив".

Даяне з чоловіком / Фото: CEN

На цьому чоловік зупинився, не коментуючи звинувачення, що він займався сексом з підлітком.

Після нападу чоловіка доставили до місцевої лікарні для лікування, тоді як його дружина швидко прийшла до поліції. Її заарештували і звинуватили у замаху на вбивство.

Даяне повинна залишатися під вартою 30 днів, тоді як чиновники розслідують інцидент. Її адвокат, Лукас Скардіно, сказав, що він працює над тим, щоб її звільнити.

Даяне / Фото: CEN

Однак поліція не коментує цю справу, крім підтвердження розслідування, і додавши, що вони вивчають, чи могли існувати стосунки за згодою між чоловіком і дівчиною. Вік згоди у Бразилії – 14 років.

Розслідування триває.

Нагадаємо, брат застрелив сестру та отримав кулю в живіт. Сімейна сварка через купівлю подарунків на Різдво закінчилася трагедією.

Читайте також: