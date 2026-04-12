Чоловік з мачете порізав трьох людей у метро - поліція його застрелила

Зловмисник не виконав понад 20 наказів покласти зброю та заявляв, що він "Люцифер".

Анастасія Павленко
На місці події

На місці події / © Associated Press

На одній зі станцій метро Нью-Йорка, Гранд-Сентрал, сталася кривава подія. 44-річний Ентоні Гріффін, озброєний мачете, вчинив серію випадкових нападів на пасажирів, після чого був застрелений правоохоронцями. Чоловік називав себе «Люцифером».

Про це пише The Guardian.

Поліція відкрила вогонь на ураження лише тоді, коли чоловік пішов у наступ на патрульних із ножем у руках. Від отриманих поранень нападник помер у лікарні.

Жертвами випадкової атаки стали літні люди: двоє чоловіків (84 та 65 років) та 70-річна жінка. Попри серйозність поранень, серед яких рвані рани обличчя та навіть перелом черепа, медики стверджують, що загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, у бельгійському Антверпені мирна демонстрація курдів завершилася кривавим інцидентом. Група чоловіків із ножами напала на мітингувальників, поранивши шістьох осіб.

