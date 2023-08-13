Чоловік за 1,4 млн доларів купив ціле місто і став його єдиним жителем: чому звідти втекли люди

У цьому місті є моторошні історії про борделі, серійних вбивць та беззаконня.

У США підприємець Брент Андервуд придбав за 1,4 млн доларів ціле місто Серро-Гордо: він став його єдиним жителем та розкриває моторошні таємниці минулого.

Про це пише dailystar.co.uk.

Засноване як шахтарське містечко у 1865 році, Серро-Гордо згодом стало найбільшим виробником срібла в Каліфорнії. У період свого розквіту в ньому проживало 4 500 осіб, що становило майже дві третини населення тогочасного Лос-Анджелеса.

Тут було збудовано сотні будівель, у тому числі універсальні магазини, салони та борделі для розваг шахтарів, а також готель "American" - один з найкращих готелів Каліфорнії того часу.

Руїни міста-привида. Фото: Instagram/brentwunderwood

Але зараз територія площею 360 акрів є містом-привидом, на якій залишилося лише 20 будівель і один мешканець - Брент Андервуд.

Брент, підприємець, придбав більш ніж 150-річне покинуте місто на свої заощадження у 2018 році за 1,4 мільйона доларів і документує шлях перетворення міста на курорт на YouTube. Але на цьому шляху він виявив, що колись жваве містечко також має темне минуле.

Виселення корінного народу

До того, як Серро-Гордо стало шахтарським містом, ця земля була домівкою для корінного населення, відомого як пайюти.

"У роки, що передували заснуванню Серро-Гордо як шахтарського міста, приблизно з 1850 по 1866 рік, у долині Оуенс відбувалася спустошлива війна між поселенцями та корінними пайютами", - пояснює Брент.

Армія США примусово виселила корінних пайютів з долини Оуенс-Веллі, а невдовзі мексиканський старатель Пабло Флорес розпочав видобуток і виплавку руди на руднику.

Але на цьому його темна історія не закінчилася, і тисячі шахтарів стікалися на роботу до процвітаючого міста Серро-Гордо, яке незабаром створило для Дикого Заходу репутацію беззаконня.

Місто стало сумнозвісним через своє насильство, а перестрілки та вбивства стали регулярним явищем.

Місто постійних вбивств

"У 1800-х роках Серро-Гордо було містом срібного буму, підживлюваним випивкою та жадібністю, і тодішні газети повідомляли про вбивство щотижня", - розповідає Брент.

Він навів лише кілька газетних статей за 1873 рік, щоб дати уявлення про те, яким було місто, зокрема, одну з них від 6 листопада: "Пістолети продовжують тріщати, а хороші люди падають перед ними, ніби ні закон, ні суспільство не цінують людське життя більше, ніж життя багатьох диких тварин".

Наступного тижня з'явилася ще одна стаття, в якій йшлося "Це вже п'ятеро чоловіків, четверо з яких були вбиті в цьому окрузі за останні кілька тижнів".

Через два місяці редактор змінив її на "сім чоловіків за сім тижнів".

Брент додав: "Отже, тут відбувалося фактично одне вбивство на тиждень, а після сьомого вбивства редактор написав наступне: "Ці беззаконні розбишаки, які з вбивством у серці і знаряддями смерті, прикріпленими до тіла, збираються в громадських місцях, завжди готові розрядити свою смертоносну зброю на безневинних і беззбройних громадян".

Через постійні злочини лікарі відмовлялись працювати у місті

Одного разу у 19 столітті місто намагалося найняти лікаря, але він поїхав у перший же день.

На виїзді з міста він зустрів репортера і розповів йому: "Друже, я приїхав сюди, щоб купити запас ліків і займатися медициною, але будь я проклятий, якщо мене цікавить тир".

Коли приїхав другий лікар, газети повідомили, що його перший пацієнт обгородив своє ліжко 6-футовою стіною з мішків з піском, щоб вночі в нього не влучили випадкові кулі.

Другий лікар зіткнувся з ще більшим насильством, коли повів супутницю до одного з численних борделів у місті.

Коли вони приїхали, друг лікаря запитав його, як звати одну з жінок, на що той відповів: "Рогата жаба".

Почувши це, жінка хотіла вдарити лікаря ножем, проте тоді інша жінка з борделю схопила її за зап'ястя.

Потім ситуація загострилася, коли друг "рогатої жаби" кинувся на лікаря з ножем, але його зупинив місцевий житель на ім'я Джордж Сноу, який витягнув револьвер і застрелив його на місці. За смертельну стрілянину його оштрафували на 30 доларів.

У борделях постійно траплялись моторошні вбивства, оскільки приїжджі шахтарі саме так вирішували конфлікти. Одного разу трагедія сталась і у шахтах. Тоді через обвал загинуло до 30 шахтарів китайського походження.

Шахтарі з Китаю були змушені жити в окремому районі міста

Історія китайських робітників також є темною плямою в минулому Серро-Гордо.

Брент пояснив: "Тут був китайський квартал, там було багато китайських робітників, які вивозили руду з шахт Серро Гордо, і вони повинні були жити в іншій частині міста, і це було несправедливо".

Брент підозрює, що китайські робітники, які померли в місті, навіть були поховані в окремому місці від основного кладовища, яке, за оцінками, містить останки від 50 до 500 осіб.

В оновленій інформації, опублікованій минулого місяця, Брент повідомив, що заручився підтримкою колишнього поліцейського детектива Пола Дості та його собаки Боско, який шукає людські останки, у спробі знайти нові місця поховань. Йому це вдалось і він підозрює, що таких поховань могло бути більше.

Невдачі у місті та сумнозвісний вбивця

Протягом останніх трьох років Брент працював над збереженням історії міста-привида та відкриттям готелю для ночівлі.

Але у 2020 році Брент, який придбав місто у п'ятницю 13-го, зазнав величезної невдачі, коли історичний American Hotel згорів дотла. За моторошним збігом обставин, рівно за 149 років до дня, коли він вперше відчинив свої двері 15 червня 1871 року, готель спалахнув через електрику.

Полум'я також знищило крижаний будиночок, а також хатину сумнозвісного вбивці Біллі Крапо, який просто так розстрілював людей.

Незважаючи на це підприємець відбудовує готель та планує зробити із міста-привида туристичну принаду.

Нагадаємо, дівчина заробила мільйон на прибиранні найбрудніших будинків у світі.

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