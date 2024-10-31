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Чоловік загинув у день свого весілля: наречена розповіла про диво, яке трапилось після його смерті

Чоловік загинув у день свого весілля: наречена розповіла про диво, яке трапилось після його смерті

Марлі та Кейт / Фото: The Daily Mirror

Дівчина розповіла про несподівану радість.

В Ірландії в ДТП загинув 20-річний хлопець. Трагедія сталась у день його весілля, через місяць наречена хлопця заявила про диво - виявилось, що вона вагітна. 

Про це пише dailymail.co.uk

Трагедія сталась у графстві Клер, що в Ірландії. Там у ДТП в день свого весілля загинув 20-річний Майлз Харті. Винним у ДТП визнали водія автомобіля, двоюрідного брата покійного Шейна Харті. 

Відомо, що у той трагічний день він повинен був одружитись у місцевій церкві із Кейт Квілліган. 

Після фатальної аварії Кейт зібрала друзів і родину на місці весілля, щоб оплакати втрату свого нареченого, "тому що саме в цій церкві ми мали б святкувати найкращий день нашого життя, але натомість він став найгіршим". 

Лише через місяць після трагічної загибелі Кейт дізналася, що вона вагітна своїм "дивом". 

"Сказати, що я щаслива - це нічого не сказати. Мій Майлі не міг залишити мене на цій землі одну, тому він благословив мене нашою власною диво-дитиною. Я не можу дочекатися, коли візьму дитину на руки. Ти завжди давав мені тільки найкраще і продовжуєш дарувати мені тільки найкраще", - розповіла вона.  

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