Чоловік загинув у день свого весілля: наречена розповіла про диво, яке трапилось після його смерті

В Ірландії в ДТП загинув 20-річний хлопець. Трагедія сталась у день його весілля, через місяць наречена хлопця заявила про диво - виявилось, що вона вагітна.

Про це пише dailymail.co.uk.

Трагедія сталась у графстві Клер, що в Ірландії. Там у ДТП в день свого весілля загинув 20-річний Майлз Харті. Винним у ДТП визнали водія автомобіля, двоюрідного брата покійного Шейна Харті.

Відомо, що у той трагічний день він повинен був одружитись у місцевій церкві із Кейт Квілліган.

Після фатальної аварії Кейт зібрала друзів і родину на місці весілля, щоб оплакати втрату свого нареченого, "тому що саме в цій церкві ми мали б святкувати найкращий день нашого життя, але натомість він став найгіршим".

Лише через місяць після трагічної загибелі Кейт дізналася, що вона вагітна своїм "дивом".

"Сказати, що я щаслива - це нічого не сказати. Мій Майлі не міг залишити мене на цій землі одну, тому він благословив мене нашою власною диво-дитиною. Я не можу дочекатися, коли візьму дитину на руки. Ти завжди давав мені тільки найкраще і продовжуєш дарувати мені тільки найкраще", - розповіла вона.

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