Чоловік загинув, намагаючись врятувати дружину: що відомо про трагедію в джакузі

Загиблі чоловік та дружина

Реклама

Подружжя з Великої Британії загинуло під час відпочинку у Валенсії. Попередньо, причиною смерті могло стати ураження електричним струмом.

Про це пише Lad Bible.

Реклама

Патрік і Томасіна Тобін приїхали на відпочинок до Кульєри, що поблизу Валенсії, разом із двома дітьми віком 16 та 14 років. Через два дні після початку відпустки дітей спіткало страшне відкриття — вони знайшли своїх батьків мертвими.

Реклама

За попередніми висновками іспанського коронера, найімовірнішою причиною загибелі подружжя стало ураження електричним струмом. Раніше серед можливих версій також називали перегрівання, утоплення та отруєння хімічними речовинами.

Розтин показав, що в обох загиблих сталася серцево-легенева зупинка.

Чоловік міг загинути, намагаючись врятувати дружину

За словами друга родини, одного з подружжя знайшли у гідромасажній ванні, а другого — поруч із нею.

Попередня версія слідства полягає в тому, що Томасіна могла опинитися у небезпеці у воді. Патрік, імовірно, кинувся їй на допомогу, однак сам зазнав смертельного ураження струмом.

Реклама

Друг сім'ї припустив, що мокрі руки чоловіка могли сприяти проходженню електричного струму.

«Припускають, що Педді намагався витягнути Томасіну. Вона була дуже маленькою, але він був ще мокрим, а потім його самого вдарило струмом», — розповів він.

На тілах обох також виявили подряпини.

Водночас остаточна картина трагедії поки що не встановлена. Близькі загиблих кажуть, що від самого початку було багато запитань щодо того, як саме сталася трагедія.

Реклама

«Була повна плутанина щодо того, як могла статися така жахлива річ, і певною мірою вона досі існує», — зазначив друг родини.

Він додав, що хоча поліція спочатку розглядала подію як нещасний випадок, версія з ураженням електричним струмом нині здається найбільш правдоподібною.

Діти залишилися без батьків

Після того, як 25 серпня діти знайшли батьків, вони спочатку зателефонували родичу, а потім за допомогою сусіда викликали екстрені служби. Медики констатували смерть подружжя на місці.

Дітей тимчасово взяли під опіку родичі в Лондоні. Під час перебування в Іспанії їм допомагали представники Іспанського Червоного Хреста та міської ради Кульєри, а також психологи.

Томасіна Тобін народилася та виросла в графстві Монаган в Ірландії. Патрік був родом із Нової Зеландії. Подружжя жило в Лондоні.

Патріка незадовго до трагедії підвищили на посаді в лондонському офісі технологічної компанії HCLTech. Томасіна працювала оцінювачкою вартості робіт у готелях класу люкс.

Родина забронювала поїздку до Валенсії трохи більше ніж за два тижні до того, як діти мали повернутися до школи. Однак відпустка завершилася трагедією вже на другий день.

Раніше 27-річна фінська інфлюенсерка Олівія Орас померла перед запланованою ліпосакцією. Після введення препаратів для підготовки до процедури вона знепритомніла, а згодом померла в лікарні. Поліція розслідує обставини трагедії.

Новини партнерів

Новини партнерів