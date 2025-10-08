Чоловік заявив, що його дружина "перетворюється на змію" — поліція почала розслідування

Змія / © Pixabay

Мешканець індійського міста Сітапур звернувся до поліції зі скаргою, що його дружина нібито ночами «перетворюється на змію» і намагається його вкусити. Дивна історія миттєво розлетілася соцмережами й стала темою гарячих обговорень.

Про це повідомило видання Daily Star.

Чоловік, на ім’я Мерадж, розповів про свої підозри під час «Дня громадських скарг». Він заявив окружному магістрату, що дружина «мучить його психічно» і може «вбити його уві сні». Перед зверненням до влади він навіть намагався звернутися по допомогу до екзорциста — безрезультатно.

Поліція вирішила не залишати заяву без уваги та розпочала розслідування.

«Ми отримали скаргу, і справа перебуває в розслідуванні», — зазначили правоохоронці.

Водночас місцева сільська рада теж зібралася, щоб обговорити цей «надприродний інцидент», однак до жодного рішення так і не дійшла.

Дружина чоловіка, Насемун, висунула власну версію подій. Вона запевнила, що Мерадж просто шукає привід, аби знову одружитися. За словами жінки, вона перебуває на четвертому місяці вагітності, проте чоловік не підтримує її матеріально — не допомагає з їжею, лікуванням і навіть неодноразово натякав на придане.

Насемун нагадала, що вимагати придане в Індії заборонено ще з 1961 року. Втім, подібні конфлікти й досі поширені — особливо у штаті Уттар-Прадеш, який, за даними Національного бюро реєстрації злочинів (NCRB), залишається лідером за кількістю злочинів, пов’язаних із приданим. Згідно зі звітом відомства, лише за минулий рік кількість таких випадків у країні зросла на 14%.

