Чоловік закрутив романи із 250 жінками: як йому це вдалося

У Торонто чоловік декілька разів змінив ім'я і познайомився з 250 жінками, щоб закрутити з ними роман і виманити у них гроші.

Про це повідомляє CTV News.

Потерпілі від дій Йона Малдера не знали його справжнього імені, доки його не оголосили в суді.

Наомі Вольф, яку ошукав чоловік, розповіла, що познайомилася з ним у соцмережі, коли купувала мотоцикл за 10 тисяч канадських доларів. Вона описала чоловіка як харизматичного та привабливого. Пара зустрічалася близько восьми місяців. Після цього подруга надіслала жінці посилання на групу знайомств.

З'ясувалося, що з цим чоловіком зустрічаються ще близько 100 жінок.

Інша жертва афери - Ендж Меділл - почала спілкуватися з Малдером у додатку для знайомств, але ніколи не зустрічалася з ним.

"Він почав отримувати від спілкування зі мною вигоду вже після першого повідомлення, хоча тоді я не зрозуміла цього. Він здавався справжнім джентльменом, співав серенади і прагнув бути першою людиною, з якою ми спілкувалися вранці. Він умів змусити жінку відчути себе особливою", - сказала вона.

2013 року Малдер відбував покарання за шахрайство. Тоді суд вимагав від нього виплату компенсації у розмірі 7,3 тисяч канадських доларів.

Нагадаємо, в Індії дружина поскаржилася чоловікові на коханця та вмовила його вбити.

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