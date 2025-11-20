Чоловік залишив камеру в печері на 10 років і не був готовий до того, що вона зафіксувала (фото)

Фотопастка / фото ілюстративне / © Getty Images

Американський фотограф дикої природи залишив фотокамеру у покинутому лігві ведмедів. Чоловік сподівався зафіксувати момент повернення тварин. Однак коли він повернувся до печери через десять років потому, то був вражений зафіксованими кадрами.

Про це пише Newsweek.

Понад десять років тому 49-річний Андерсон, який присвятив свою роботу спостереженню за дикою природою, зробив неочікувану для себе річ.

Під час польової експедиції він розмістив фотопастку у закинутій печері, сподіваючись побачити, як власники лігва — ведмеді грізлі, знову повернуться до свого житла.

Після десяти років потому, чоловік повернувся до лігва. Він виявив, що камера зафіксувала набагато більше, ніж просто ведмедів грізлі.

«Повернулися не лише ведмеді, а й гірські леви, койоти та велика кількість інших тварин. Зокрема, одна гірська левиця поверталася до лігва дуже часто» — розповів Андерсон.

Тварини, які зафіксувала камера / Джерело: Instagram — grizzlyguy

Однак фотопастка стала жертвою цікавості ведмедя, який скинув її місця, де вона була встановлена. Попри те, що камера не працювала більшість часу, їй все ж вдалося зафіксувати яскраві моменти поведінки диких тварин у різні пори року.

«Саме такі відкриття мене мотивують. Я все своє життя шукав дикі місця та встановлював камери, щоб непомітно спостерігати за тим, що відбувається, коли навколо нікого немає», — розповів фотограф.

Андерсон опублікував короткий відеоролик зі своєю знахідкою в Instagram, який швидко став вірусним, набравши понад 512 000 переглядів.

Глядачів особливо вразило те, як камера змогла задокументувати багаторічну активність дикої природи.

Андерсон розповів, що для зйомок використовує фотопастку «Reconyx Ultrafire», що розроблена для зйомки відео високої чіткості 1080p зі звуком та повністю захищену від погодних умов.

Раніше науковці пояснили, чому люди приручили не всіх диких тварин. За словами дослідників, приручення є взаємовигідним симбіозом, який вимагає від тварини наявності шести ключових характеристик. Більшість ссавців цим вимогам не відповідає, тому тисячі років еволюції дали нам лише невелику кількість видів домашніх тварин порівняно з їхнім розмаїттям у дикій природі.

