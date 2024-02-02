Чоловік замість того, щоб убити ведмедя, відрізав собі руку, аби врятуватись від смерті (фото)

Відважний чоловік відрізав собі руку, рятуючись від нападу ведмедя у тайському заповіднику.

Про це пише NTK.

32-річний швейцарець працював волонтером у заповіднику дикої природи. Він заліз до клітки азіатського чорного ведмедя, щоб покласти їжу на тацю, коли тварина накинулася.

Після того, як він встромив зуби в його праву руку, чоловік щосили намагався вивільнитися. Але ведмідь не відпускав. На щастя, він мав із собою кишеньковий ніж, яким він мужньо перерізав собі кінцівку нижче ліктя.

Перехожі надали йому першу допомогу, перш ніж забрати його з місця події в Муанг Нгаї, Таїланд, до лікарні сусіднього Чіанг Дао. Пізніше його перевели до приватної установи в Чіангмаї.

Чоловік відрізав собі руку, щоб врятуватися від ведмедя / Фото: Jam Press

Місцеві ЗМІ повідомляють, що його прооперували, проте неясно, чи змогли хірурги пришити роздроблену кінцівку.

Місцеві мешканці обсипали його похвалами:

Його серце по-справжньому добре

Він був готовий ампутувати собі руку, але не завдав шкоди тварині

Ведмідь, про якого йдеться, був врятований 2013 року після того, як заблукав за межами лісу. Його перевезли до національного парку, а потім до заповідника дикої природи.

Чоловік відрізав собі руку, щоб врятуватися від ведмедя / Фото: Jam Press

Азіатський чорний ведмідь є вразливим видом через скорочення лісів, браконьєрство та інші загрози. Хоча зазвичай він полохливий, він більш агресивний стосовно людей, ніж євразійський бурий ведмідь чи американський чорний ведмідь.

Нагадаємо, чоловік із трьома пальцями й без ніг піднявся на Еверест. Він став першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка підкорила вершину.

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