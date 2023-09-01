Чоловік замовив онлайн смартфон, але натомість отримав гранату – фото

Поки що невідомо, хто це зробив.

У Мексиці чоловік, який замовив мобільний телефон, був приголомшений, коли натомість отримав поштою гранату.

Про це пише nypost.com.

Невідомий клієнт стверджував, що замовив смартфон з інтернет-магазину додому в Леоні, Гуанахуато. Коли посилка прибула минулого понеділка, мама чоловіка забрала її всередину і поклала на кухонний стіл.

Покупець навіть не підозрював, що його смартфон насправді був вибухівкою. Він відкрив посилку і виявив, що в ній осколкова граната.

Граната / Фото: nypost.com

Занепокоєний потенційно смертельною плутаниною, чоловік зателефонував владі, після чого на місце було відправлено групу з розмінування.

Тим часом влада Міністерства національної оборони оточила місце проживання чоловіка. На щастя, пристрій вдалося деактивувати, а влада нині перевіряє посилку.

Поки що невідомо, хто надіслав гранату, володіння якою в Мексиці заборонено.

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