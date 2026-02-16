Чоловік запалив феєрверк біля магазину, багато поранених та травмованих

Феєрверк / © Pexels

Святкування наближення Нового року за місячним календарем (Свята весни) обернулося трагедією в провінції Цзянсу. У неділю вдень, 15 лютого, потужний вибух та пожежа в магазині феєрверків забрали життя восьми людей. Ще двоє осіб отримали незначні опіки.

Про це пишуть видання The Independent та CBS News.

Трагедія сталася близько 14:30 за місцевим часом у селі Дун’ань повіту Дунхай. За попередніми даними місцевої влади, причиною детонації стало «неналежне поводження» з піротехнікою: один із місцевих жителів вирішив випробувати або запустити феєрверк у безпосередній близькості до торговельної точки.

На місце події оперативно прибули рятувальні служби, поліція та медики. Повідомляється, що відповідальних за порушення правил безпеки вже взято під варту, триває розслідування.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю негайно провело екстрену нараду під керівництвом заступника міністра Сюй Цзяая. Влада закликала:

Посилити нагляд за виробництвом, транспортуванням та продажем піротехніки по всій країні.

Суворо заборонити будь-які випробування чи запуск феєрверків поблизу місць їхнього продажу.

Ліквідувати «сліпі зони» у регулюванні безпеки, щоб забезпечити громадянам безпечне святкування.

Традиція запускати феєрверки опівночі, щоб відлякати злих духів, є глибоко вкоріненою в китайській культурі. Проте останніми роками через забруднення повітря та високу травматичність багато регіонів запровадили суворі обмеження або повні заборони на піротехніку.

Минулого року деякі місцеві уряди дещо послабили ці заборони, що знову підняло дискусію про баланс між культурними традиціями та громадською безпекою. Після трагедії в Цзянсу очікується, що контроль за використанням піротехніки під час дев’ятиденних канікул буде максимально жорстким.

