Чоловік заплатить майже 450 євро штрафу через напис на футболці

Мешканця естонського міста Нарва оштрафували на 444 євро. Ще 9 травня 2022 року він прийшов до танка-пам'ятника у футболці червоного кольору з написом СРСР і гербом Радянського Союзу.

Про це повідомляє портал ERR.

Рішення про штраф винесли 24 листопада, але законної чинності воно набуло лише цього тижня, коли касаційну скаргу чоловіка не прийняв до розгляду Державний суд.

"Демонстрація такої футболки 9 травня є актом провокації, безпосередньо пов'язаним із виправданням вчинення міжнародного злочину і не має нічого спільного з вшануванням пам'яті полеглих", - йдеться у постанові суду.

Чоловік також підтвердив свою підтримку російської агресії проти України.

"9 травня, побачивши поліцейський патруль, чоловік намагався заховати футболку під курткою, що свідчить про те, що він розумів, що носіння предмета одягу з такою символікою заборонене", - наголосили в поліції.

Мешканець Нарви зможе виплачувати штраф впродовж пів року щомісячними платежами в розмірі 74 євро.

Нагадаємо, суд на Полтавщині покарав рецидивістку, яка в Instagram торгувала радянською атрибутикою.

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