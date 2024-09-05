Француз запросив 80 чоловіків, щоб ті зґвалтували його дружину: шокувальні подробиці

Дружина та донька нічого не знала про збочення чоловіка.

У Франції триває судовий процес над чоловіком, якого звинувачують у тому, що він накачав свою дружину наркотиками і дозволив щонайменше 81 чоловіку зґвалтувати її, поки вона була непритомною.

Про це пише Sky News.

Справа чоловіка шокувала Францію: Домініка П. звинувачують у тому, що він вербував чоловіків у чаті під назвою "без її відома" для того, щоб ті зґвалтували його дружину. Уже відомо про щонайменше 50 підозрюваних.

Вперше 71-річний чоловік був заарештований у вересні 2020 року за те, що знімав сідниці жінок в супермаркеті. Згодом у його компютері знайшли 20 тисяч фото та відео із сексуальним насильством.

Злочини нібито почалися в 2011 році, і жертва, яка походить з регіону Прованс, не пам'ятає, що її зґвалтували.

Кажуть, що Домінік П. прибирав тіло дружини після нападів і давав чоловікам інструкції, що робити, щоб вона не прокинулася, зокрема, щоб вони гріли руки, не користувалися лосьйоном після гоління і не пахли сигаретним димом.

Серед обвинувачених - пожежник, журналіст і тюремний охоронець.

Подружжя було одружене протягом десятиліть і має трьох дітей, але перед нападами чоловік, як стверджується, підсипав дружині в їжу сильнодіючий препарат, щоб вирубити її.

Французьке видання Le Monde повідомляє, що поліція каталогізувала 92 зґвалтування на основі фотографій, з яких 51 з 81 нападника було ідентифіковано.

Домінік П., який стверджує, що в дитинстві був зґвалтований медбратом-чоловіком, готовий постати перед "своєю сім'єю і дружиною".

Прокуратура Авіньйона повідомила, що на лаві підсудних перебуває 51 особа, у справі беруть участь 44 адвокати.

Очікується, що деякі з обвинувачених заперечуватимуть звинувачення у зґвалтуванні і стверджуватимуть, що думали, ніби жінка погодилася на наркотики.

Французькі ЗМІ повідомляють, що спочатку буде допитаний Домінік П., а потім інші обвинувачені чоловіки, розділені на вісім груп.

Під час судового засідання виявилось, що чоловік накачував наркотиками і свою доньку. Він роздягав її та фотографував. Ці кадри виявили у компютері чоловіка у папці під назваою "Навколо моєї доньки, гола". Дівчина про це не знала, а тому вибігла із зали суду у сльозах.

Дружина підозрюваного 72-річна Жизель просить суд справедливо покарати своїх кривдників, щоб подібне насильство ніколи не повторилось.

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