Чоловік зарізав дружину під час читання Біблії: без матері залишилися п'ятеро дітей

Чоловіка звинувачують у нападі на свою дружину під час вивчення Біблії.

У місті Сент-Пол штату Міннесота, США, прокуратура висунула обвинувачення 40-річному Роберту Кастільо – він зарізав ножем свою 41-річну дружину під час читання Біблії. У загиблої залишилося п'ятеро дітей.

Про це пише CBS Minnesota.

Поліцейські прибули до помешкання близько 9 вечора у вівторок, 21 березня, після виклику про поранення людини. У будинку вони виявили Корінну Вудхалл із серйозними травмами тулуба, грудей і рук. У той час її чоловіка тримали на підлозі кілька людей.

Жінці надали медичну допомогу та доставили до регіональної лікарні, де констатували її смерть.

Сестра Кастільо розповіла поліції, що вона проводить вивчення Біблії вдома щовівторка з членами сім’ї.

За її словами, чоловік та жінка прийшли до її будинку, сіли разом на дивані, згодом Кастільо прошепотів щось на вухо дружині, а потім витягнув ніж і завдав їй кілька ударів.

Інший свідок розповів, що Кастільо зарізав би інших членів родини, якби його не роззброїли.

Офіс медичної експертизи округу Рамсі визнав смерть Вудхалла вбивством через численні травми колючими засобами.

За даними поліції, Кастільо вже мав інший ордер на арешт і нещодавно не з’явився на досудове слухання у зв’язку з обвинуваченням у нападі четвертого ступеня в окрузі Вашингтон. Він нібито напав на тюремного охоронця, будучи ув'язненим. Він також має вісім попередніх судимостей за тяжкі злочини, включаючи напад першого ступеня, напад другого ступеня, володіння вогнепальною зброєю та крадіжку.

Чоловік також вже був засуджений за напад другого ступеня – він побив молотком матір своєї дитини, спричинивши серйозні тілесні ушкодження.

Під час свідчень обвинувачений сказав, що вони з дружиною були в офіційному шлюбі кілька років, проте вже місяць не жили разом, не пояснивши причини.

Брат Кастільо, який також був на вивченні Біблії, розповів поліції, що у пари були проблеми у шлюбі.

Якщо чоловіка визнають винним у вбивстві, йому загрожує до 40 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі знайшли мертвими батьків та двох дітей – шокувальні подробиці загадкових смертей.

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