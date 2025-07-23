Чоловік зарізав дружину на очах у 7-місячного сина: моторошні деталі трагедії (фото)

Чоловік вбив свою дружину / © iStock

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У Великій Британії у центрі міста Бредфорд чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах їхнього семимісячного сина

Про це пише видання ВВС.

Трагедія сталася, коли 27-річна Кульсума Актер прогулювалася з коляскою, а її чоловік Габібур Масум раптово напав на неї з ножем. Малюк не постраждав.

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У квітні минулого року Кульсума Актер, яка проживала у притулку в Бредфорді, була смертельно поранена ножем своїм чоловіком, Габібуром Масумом, який жив у місті Бернлі. У червні цього року Масума, 27-річного чоловіка, визнали винним у вбивстві під час судового процесу в Коронному суді Бредфорда.

Габібур Масум / © bbc.com

Суддя, містер Коттер, під час винесення вироку у вівторок постановив, що Масум отримує довічне ув’язнення з мінімальним строком 28 років. Він зазначив, що обвинувачений «жорстоко і безжально» напав на Кульсуму, завдавши їй 26 ножових поранень.

Кульсума Актер / © bbc.com

Суддя наголосив: «Ви дістали ніж з кишені і напали на неї просто на очах у перехожих». За його словами, Масум свідомо вдарив її у шию, потім наступив на жертву ногами і врешті перерізав їй горло. Він додав, що поранення були несумісні з життям, і це було його свідомим наміром.

Прокурор Стівен Вуд розповів, що Масум, який родом з Бангладеш, перебував у Великій Британії на студентській візі, яка закінчилася 20 червня. У суді повідомили, що до вбивства Кульсума проживала у притулку з січня, після того як Масум погрожував їй ножем у їхньому будинку. За кілька днів до трагедії чоловіка помічали біля притулку, де він нібито спостерігав і чекав на жертву.

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Повідомляється, що Масум надсилав погрози вбивства членам родини Кульсуми, якщо вона не повернеться до нього. Він навіть намагався підкупити її, надсилаючи фальшиві повідомлення від місцевої медичної клініки.

У день нападу Кульсума вийшла з притулку, щоб зустрітися з подругою, думаючи, що чоловік перебуває в Іспанії. Проте він відслідкував її за допомогою додатку на телефоні і напав на неї в центрі міста, вдаривши ножем понад 25 разів.

Під час суду він визнав провину у вбивстві з необережності та володінні холодною зброєю, однак був визнаний винним у навмисному вбивстві. Крім цього, його засудили за побиття, погрозу вбивством та переслідування. Після смерті Кульсуми їхнього сина забрали під опіку.

У суді було прочитано заяви рідних загиблої. Зокрема, Мінара Бегум, дружина брата Кульсуми, сказала: «Я ніколи не забуду, що зробив Масум з Кульсумою. Коли я дома ріжу щось ножем, я не можу перестати думати, що він жорстоко заколов її на очах у їхнього малюка. Як хтось може таке зробити? У мене залишилось багато питань, на які я ніколи не знайду відповіді. Це дуже засмучує, розчаровує і злить».

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Її брат Емран Гусейн також висловив біль: «Вона була найкращою матір’ю, хоч і недовго. Ніхто не готовий до того шоку, коли дізнаєшся, що рідна людина була вбита. Я досі не можу повірити, що це сталося з моєю сестрою. Я ніколи не оговтаюсь».

Родина Кульсуми опублікувала спільну заяву: «Ця жахлива людина забрала Кульсиму не лише у нас, а й у їхнього сина. Він ніколи не пізнає її красу і доброту, окрім спогадів, які ми будемо передавати йому в майбутньому. Він — єдине світло в цій темряві, і Кульсума живе в ньому».

Прокурор Королівської прокуратури Марі Волш назвала Масума «жорстокою і небезпечною людиною», яка довго знущалась над Кульсумою, змусивши її тікати до притулку. Вона додала: «Не приймаючи розриву стосунків, він відшукав її і вбив. Це жахливе вбивство, і ми сподіваємося, що його ув’язнення принесе хоч якусь втіху родині та друзям Кульсуми».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Рівненській області чоловік під час сварки вбив свою дружину через її релігійні переконання та погляди на Батьківщину. Після злочину він намагався вчинити самогубство, потрапив у ДТП.

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