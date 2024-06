Чоловік зарізав сусідку за те, що та змінила пароль до Wi-Fi (фото)

У Бразилії чоловік нібито зарізав свою сусідку за те, що вона відмовилася дати йому свій пароль до Wi-Fi.

Про це пише Need To Know.

За повідомленнями, Клебіана Корреа да Сілва отримала декілька ножових поранень після сварки з подружжям, що мешкало по сусідству. 41-річна жінка була знайдена мертвою з ножем біля тіла в неділю, 23 червня.

Маноель Едісон Флавіо да Сілва був знайдений поліцією в понеділок, 24 червня, і взятий під варту. Його дружина Іване також була заарештована.

Клебіана Корреа да Сілва / Фото: Jam Press

За версією слідства, підозрюваний убив свою сусідку через те, що вона відмовилася назвати їм пароль від свого домашнього Wi-Fi. Суперечка почалася в суботу, 22 червня, коли жертва та її чоловік Фабіо змінили ключ безпеки Мережі. Згідно з повідомленнями, дружина Маноеля, Іване, прийшла до них додому, і між ними виникла суперечка. Коли її чоловік повернувся додому, Іване розповіла йому про те, що сталося. Потім Маноель пішов до будинку подружжя, щоб протистояти їм, озброївшись ножем.

Як повідомляється, Фабіо вдалося втекти від нападу.

Маноеля звинувачують у замаху на вбивство і вбивстві з обтяжувальними обставинами, в той час як Іване звинувачують у пособництві і підбурюванні до злочину. Вони мають з'явитися на слухання щодо їхнього утримання під вартою.

Маноель Едісон Флавіо да Сілва / Фото: Jam Press

Клебіана була родом з Агуа-Азул-ду-Норте, але протягом восьми років жила в Консейсау-ду-Арагуая. Її похорон відбувся в Консейсау-ду-Арагуая.

