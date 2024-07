Чоловік зарізав вуличного танцівника, бо йому не сподобався виступ

У китайському місті Сунюань чоловік зарізав вуличного танцівника на очах у натовпу, бо сказав, що йому не сподобався його виступ.

Про це повідомляє Need To Know.

Жертва, 54-річний чоловік на ім'я Чжао, добре відомий в окрузі своїми танцювальними номерами. Вуличний артист танцював на міській площі, коли підозрюваний напав на нього з ножем.

На кадрах, які опублікувало видання, видно, як жертва танцює на площі, перш ніж підозрюваний підходить і навмисно врізається в нього. Потім він розмахує великим ножем і намагається декілька разів завдати удару виконавцю. У наступній сцені людина з ножем стоїть над Чжао, який лежить і намагається захиститися.

Чоловік зарізав вуличного танцівника / Фото: скриншот з відео

Підозрюваний, зважаючи на все, завдав йому декілька ножових поранень на очах у приголомшеного натовпу. Жертва лежав у калюжі власної крові.

Згодом підозрюваного заарештували, а Чжао доправили до лікарні з множинними пораненнями. Пізніше потерпілий помер від травм у лікарні.

53-річний підозрюваний розповів поліції, що того дня він вживав алкоголь удома, перш ніж вирішив піти на площу, щоб подивитися на виступи. Він сказав, що був обурений виступом Чжао. Підозрюваний також повідомив, що не знав жертви до нападу.

Розслідування вбивства триває.

