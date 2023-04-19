Чоловік застрелив двох жінок, які помилково сіли в його автомобіль

У США, в Елгіні (штат Техас) поліцейські заарештували 25-річного Педро Телло Родрігеса-молодшого. Його звинувачують у розстрілі двох молодих жінок, які помилково сіли в його автомобіль. Він також вистрілив у двох інших, але, на щастя, промахнувся.

Про інцидент повідомляє ABC News.

Родрігеса звинуватили в небезпечному поводженні, що є серйозним злочином.

"В авто кілька разів вистрілили. Двоє пасажирок автомобіля постраждали від вогнепальної зброї. Одній постраждалій надали медичну допомогу на місці. Інша отримала серйозні травми та була доставлена у лікарню гелікоптером, де вона залишається у важкому стані. На місце події виїхали оперативники та слідчі групи. Офіцери працювали всю ніч, щоб ідентифікувати та знайти підозрюваного, яким виявився 25-річний Педро", - повідомили у поліції.

Жертви були вболівальницями, які поверталися додому з тренування. Родрігес застрелив їх на стоянці продуктового магазину.

"Рот сказала, що на пасажирському сидінні був чоловік, тому вона спочатку запанікувала, подумавши, що в її машині незнайомець, і сіла в машину свого друга. Коли вона помітила, що чоловік підходить до їхнього автомобіля, вона сказала, що опустила вікно, щоб вибачитися, сказавши йому, що думала, що це її автомобіль. Рот сказала, що чоловік підняв руки, дістав пістолет і почав стріляти", - розповідають свідки події.

Раніше у Нью-Йорку чоловіка звинуватили у вбивстві дівчини, яка була в автівці, що помилково в'їхала на його під'їзну доріжку.

Тим часом у Росії чоловік вбив дружину на очах у дітей. Напередодні він повернувся з війни в Україні.

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