Чоловік застрелив двоюрідного брата під час застілля: причина здивує

Пістолет / © pixabay.com

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У США сімейне застілля закінчилося вбивством: 22-річний Ервін Гутьєррес застрелив свого 25-річного двоюрідного брата через суперечку про те, чия мексиканська страва гостріша.

Про повідомляє Daily Star.

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Трагедія сталася на території житлового комплексу в Альбукерке. Брати провели вечір за розпиванням алкоголю й приготуванням зелених енчилад, після чого посварилися через те, чи була порція Гутьєрреса такою ж гострою, як у його брата.

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Словесний конфлікт швидко переріс у фізичне протистояння. За словами очевидця, Натаніель першим ударив Ервіна. Після цього Гутьєррес дістав пістолет, націлився на родича і закричав: «Ми родина! Ми родина! Як ти міг так зі мною вчинити?».

Коли Натаніель почав відходити, підозрюваний вистрілив йому в спину приблизно три-чотири рази, після чого втік із місця події.

Як зазначає NBC News, поліція прибула на місце інциденту близько 23:00. Правоохоронці знайшли Кавасоса в калюжі крові на доріжці між багатоквартирними будинками. Від отриманих вогнепальних поранень він помер. Слідчі також виявили пістолет, що належав загиблому Натаніелю, щонайменше за 10 ярдів від його тіла.

Інший свідок, який є спільним двоюрідним братом обох чоловіків, надав поліції текстові повідомлення від Гутьєрреса. У них підозрюваний заявляв, що родич погрожував позбавити його життя.

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Після інциденту Гутьєррес надіслав повідомлення: «Він справді мертвий?». Згодом він додав: «Я не хотів його вбивати, але я не хотів, щоб він убив мене».

Гутьєрреса заарештували наступного дня після стрілянини. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, йому офіційно висунуто звинувачення у відкритому вбивстві.

Нагадаємо, у Флориді 75-річний фермер загинув після нападу величезного екзотичного птаха — казуара. Поранений чоловік встиг викликати рятувальників, але лікарі не змогли зберегти йому життя.

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