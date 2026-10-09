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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чоловік застрелив двох чиновників під час планової перевірки зберігання зброї

Після стрілянини підозрюваний забарикадувався в будинку. Поліція оточила будівлю та розгорнула масштабну операцію: до Бернгау направили спецпризначенців, броньований автомобіль і поліцейський вертоліт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Підозрюваного затримали

Підозрюваного затримали / © Associated Press

У німецькому районі Ноймаркт у Верхньому Пфальці (Баварія) чоловік застрелив двох співробітників районного управління під час планової перевірки зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався у Бернгау. Близько 14:00 поліція та рятувальники отримали кілька екстрених викликів через звуки пострілів. Підозрюваний забарикадувався в будинку. До місця події прибув спецпідрозділ поліції з броньованим автомобілем і вертольотом. Мешканцям рекомендували залишатися вдома або триматися подалі від оточеної зони.

За даними поліції, це була планова перевірка правильності зберігання зброї — її не мали наміру конфісковувати. Чому підозрюваний відкрив вогонь по чиновниках, досі невідомо.

«Наразі не можна надати жодної інформації щодо мотиву злочину», — зазначила речниця.

Нагадаємо, у парку американського міста Балтимор сталася стрілянина через суперечку за місце для паркування. Загинула 12-річна дівчинка, ще троє людей зазнали поранень.

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