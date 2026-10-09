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Чоловік застрелив двох чиновників під час планової перевірки зберігання зброї
Після стрілянини підозрюваний забарикадувався в будинку. Поліція оточила будівлю та розгорнула масштабну операцію: до Бернгау направили спецпризначенців, броньований автомобіль і поліцейський вертоліт.
У німецькому районі Ноймаркт у Верхньому Пфальці (Баварія) чоловік застрелив двох співробітників районного управління під час планової перевірки зберігання вогнепальної зброї.
Про це повідомляє Spiegel.
Інцидент стався у Бернгау. Близько 14:00 поліція та рятувальники отримали кілька екстрених викликів через звуки пострілів. Підозрюваний забарикадувався в будинку. До місця події прибув спецпідрозділ поліції з броньованим автомобілем і вертольотом. Мешканцям рекомендували залишатися вдома або триматися подалі від оточеної зони.
За даними поліції, це була планова перевірка правильності зберігання зброї — її не мали наміру конфісковувати. Чому підозрюваний відкрив вогонь по чиновниках, досі невідомо.
«Наразі не можна надати жодної інформації щодо мотиву злочину», — зазначила речниця.
Нагадаємо, у парку американського міста Балтимор сталася стрілянина через суперечку за місце для паркування. Загинула 12-річна дівчинка, ще троє людей зазнали поранень.