Світ
253
2 хв

Чоловік застрелив мати 3 дітей через суперечку щодо футболу - подробиці інциденту

Конфлікт у родині почався через бажання чоловіка дивитися футбол.

Наталія Магдик
Пістолет

Пістолет / © pixabay.com

У Флориді загинула мати трьох дітей Крістал Рур. Чоловік застрелив її через сварку під час перегляду футбольного матчу, поранивши її 13-річну доньку, а однорічна дитина залишилася неушкодженою.

Про це пише USA TODAY.

Одним із останніх вчинків Крістал було те, що вона наказала своєму 12-річному сину покинути будинок і викликати допомогу — це врятувало йому життя.

Як повідомили шериф округу Полк Греді Джадд та сестра загиблої Стейфані Рур, трагедія сталася 22 грудня 2025 року в будинку родини в Хайленд-Сіті, що на схід від Тампи.

Чоловік Крістал, Джейсон Кенні, перебував у сараї, випиваючи і дивлячись футбольний матч. Коли він зайшов у будинок і захотів продовжити перегляд, виникла сварка. Шериф Греді Джадд зазначив: «13-річна дівчинка просила не стріляти: ‘Будь ласка, не стріляй у мене. Будь ласка, не стріляй у мене’, і він двічі вистрілив».

Сестра загиблої Стейфані Рур розповіла, що Крістал усе життя працювала важко та була повністю віддана дітям. «Вона працювала важко і довго. І якось вона була супергероєм. Вона встигала працювати на повну ставку і бути повноцінною матір’ю», — наголосила Стейфані. Вона додала: «Її діти були її світом. Вона працювала для них, щоб забезпечити їх. Вона їх захищала».

Крістал і діти проводили вечір біля ялинки, коли почалася сварка. Вона наказала 12-річному сину бігти до сусідів і викликати 911. Завдяки цьому хлопчику вижила і його сестра. Після нападу Кенні поїхав на територію померлого батька, зателефонував сестрі й сказав, що «зробив дуже, дуже погано», а потім застрелився у сараї.

Стейфані Рур підкреслила героїзм сестри та племінників: «Моя сестра загинула героєм, захищаючи дітей і відправивши мого племінника викликати 911. Вона врятувала їх життя». Молода 13-річна донька Крістал вижила після поранення, а однорічна дитина залишилася неушкодженою. «Я ніколи не дозволю цим дітям забути любов і мужність, яку мала їх мама. Вони завжди будуть знати, що вона їх любила і ставила на перше місце», — додала Стейфані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Тернопільщині чоловік вбив дружину на очах у двох дітей.

