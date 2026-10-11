Чоловік застрелив вісьмох людей, серед загиблих — вагітна жінка та діти

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події / © Associated Press

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У місті Ері, штат Пенсільванія, сталася трагедія: внаслідок стрілянини в житловому кварталі загинули дев’ятеро людей. Серед жертв — двоє маленьких дітей та вагітна жінка, а також сам нападник.

Про це повідомляє АР.

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Поліцію викликали близько 17:00 за місцевим часом у п’ятницю, 9 жовтня, після повідомлень про стрілянину на Перрі-стріт в Ері.

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Двох жінок виявили мертвими біля будинку, ще кількох загиблих виявили всередині житла. За інформацією місцевих медіа, зловмисник спершу напав на двох жінок, а потім увійшов у будинок і відкрив стрілянину по інших людях.

Зловмисник після нападу забарикадувався всередині будинку, що спричинило тривале протистояння зі спецпідрозділом поліції на місці. Зрештою нападник помер від вогнепальної рани, завданої собі самостійно. Імена загиблих поки офіційно не розголошували.

Нагадаємо, у німецькому районі Ноймаркт у Верхньому Пфальці (Баварія) чоловік застрелив двох співробітників районного управління під час планової перевірки зберігання вогнепальної зброї.

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