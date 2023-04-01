Чоловік зателефонував колишній дівчині 815 разів за дві доби: як його покарали

У США чоловік переслідував свою колишню кохану і зателефонував їй 815 разів за дві доби, внаслідок чого потрапив під суд.

Про це повідомляє прокуратура США у Західній Вірджинії.

44-річний Дерік Вейн Бауерс переслідував і залякував дівчину за допомогою текстових повідомлень, телефонних дзвінків та послань у соцмережах. У грудні 2022 року чоловік зателефонував їй 815 разів за 48 годин.

Крім того, протягом кількох місяців американець надсилав жінці тисячі образливих повідомлень. Він принижував колишню кохану в соцмережах. Якщо Бауерса визнають винним, то йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, музикант із Гааги, який став біологічним батьком для 550 дітей, постане перед судом.

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