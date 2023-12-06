Чоловік зберігав тіло друга в морозилці, бо "тужив" через його смерть: як його покарали

У Великій Британії ув'язнили чоловіка, який зберігав тіло друга в морозилці протягом двох років після того, як був "охоплений горем" через його смерть.

Про це пише The Guardian.

Деміона Джонсона засудили до двох років ув'язнення після визнання у перешкоджанні законному і гідному похованню тіла Джона Вейнрайта, а також за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві.

5 грудня Королівський суд Дербі заслухав, що 71-річний Вейнрайт помер у вересні 2018 року та був знайдений лише у серпні 2020 року у морозильній камері на території скіпової компанії.

Прокурор Дерон Вайтгед заявив, що 53-річний Джонсон знав Вейнрайта 27 років і переїхав до його квартири в центрі Бірмінгема 2015 року як його опікун. Деміон назвав їхні стосунки "міцною дружбою" і вважав Джона за батька, повідомивши поліції після арешту, що його "перемогло горе" через його смерть.

Деміон Джонсон / Фото: mirror.co.uk

"Обвинувачений каже, що він не мислив раціонально і не був готовий відпустити містера Вейнрайта. Згодом він не зміг повідомити владу", - сказав прокурор.

25 вересня 2018 року Джонсон замовив морозильну камеру розміром приблизно 60 на 90 см. Він повідомив родичам і друзям, що Вейнрайт помер і що похорон уже відбувся, але не поінформував служби екстреної допомоги і не отримав свідоцтва про смерть. Одного разу друг Вейнрайта залишився у квартирі, а тіло пенсіонера зберігалося в морозилці в тій же кімнаті.

У грудні 2019 року обвинувачений був заарештований через іншу справу, і хоча поліція не обшукала майно, вона заборонила Джонсону повернутися, а 6 грудня квартиру закрили і відключили морозильну камеру.

Пізніше декілька людей відвідали квартиру, щоб перевірити безпеку, і відчули сильний запах, який назвали "жахливим" та "нестерпним".

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21 серпня 2020 року бригада з демонтажу забрала морозильник і, помітивши запах, прийняла його за їжу, що гниє, перш ніж тіло Вейнрайта було виявлено співробітниками Budget Skips Services.

Розтин виявив ознаки травми тупим предметом, але Вайтгед сказав: "Неможливо підтвердити або виключити природне захворювання як причину або фактор смерті".

Вайтгед повідомив, що від вересня 2018 року по травень 2020 року Джонсон також використав банківську картку Вейнрайта для купівлі товарів та зняття готівки на суму 17 000 фунтів стерлінгів і зробив 11 переказів на свій банківський рахунок на суму додатково 2 475 фунтів стерлінгів.

Джонсон спочатку визнав, що запобіг похорону, але заперечував факт шахрайства у травні цього року, перш ніж визнати себе винним у шахрайстві в серпні.

Реглан Ештон, пом'якшуючи цю обставину, сказав, що Джонсон раніше працював доглядальником і фельдшером у лікарні і мав "неофіційну угоду" з Вейнрайтом про те, що хто б не помер першим, чоловік, який вижив, все одно зможе отримати доступ до коштів, які були на спільному рахунку.

Ув'язнивши Джонсона з Дербі, суддя Шон Сміт сказав, що запобігання похорону було "незвичним правопорушенням", але він "взагалі не припускав", що обвинувачений був причетний до смерті Вейнрайта.

Джонсон був ув'язнений на два роки за перешкоджання похованню, а також засуджений до шестимісячного терміну одночасно за кожним із трьох звинувачень у шахрайстві.

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