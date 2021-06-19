Чоловік збив з ніг двох дітей, захищаючись від нападника: відео стрілянини у Нью-Йорку

Діти, які ледь не постраждали, не були знайомі з потерпілим.

У США двоє маленьких дітей ледь не постраждали під час стрілянини в Нью-Йорку, коли були збиті з ніг чоловіком, який тікав від озброєного нападника.

Про це із посиланням на департамент поліції Нью-Йорка повідомляє The Hill.

Зазначається, що інцидент стався в районі Бронкс. На кадрах з камер відеоспостереження, оприлюднених правоохоронцями, видно, як невідомий у чорному кілька разів впритул стріляє у чоловіка, який лежить на тротуарі поруч з двома дітьми 5 і 10 років.

На відео також видно, як старша дівчинка намагається прикрити молодшу дитину руками. "Так, це діти з жертвою, які, на щастя, не постраждали", - вказала поліціянти.

Відомо, що потерпілий не знав дітей, з якими захищався від стрільця. Тим часом правоохоронці закликають громадськість допомогти встановити особи обох чоловіків, причетних до інциденту.

Please Share@NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.



Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.



Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2021

Нагадаємо, у штаті Арізона молодик за півтори години влаштував вісім стрілянин, вбивши водія вантажівки і поранивши 12 людей. Хлопець відкрив вогонь по автомобілях та пішоходах з вікна білого позашляховика. Постраждалим - від 19 до 56 років.

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