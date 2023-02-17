Чоловік жив з трупом сестри: що він зробив, коли приїхала поліція

У США заарештували 76-річного чоловіка, який тривалий час ховав у своєму будинку труп сестри.

Про це повідомляє WNYW.

Марка Вінтерса із міста Вестуд, штат Нью-Джерсі, взяли під варту в понеділок, 13 лютого. Правоохоронці прибули до будинка американця після анонімного дзвінка з проханням перевірити стан житла чоловіка. Вінтерс поводився дивно під час зустрічі з копами.

У будинку поліцейські виявили тіло сестри чоловіки, 70-річної Джоан Вінтерс, яка раніше жила разом з ним. Чоловік одразу кинувся на правоохоронців і був арештований.

Судмедексперти поки що не дали точного висновку про причину смерті Джоан Вінтерс. Також невідомо, коли саме вона померла, і скільки тіло залишалося в будинку. Розслідування триває.

Нагадаємо, пенсіонерка на Дніпропетровщині жила в квартирі з померлою мамою.

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