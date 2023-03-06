Чоловік зірвав джекпот, але радувався недовго: розв'язка історії здивує

Житель австралійського міста Даббо зірвав джекпот (мільйон австралійських доларів), але загубив лотерейний квиток.

Про це повідомляє Daily Mail.

Австралієць зазначив, що вже кілька років регулярно грає в лотерею, і за цей час вигравав максимум тисячу доларів. Після придбання останнього квитка, він дізнався, що зірвав один із чотирьох джекпотів.

Після того, як чоловік дізнався про виграш, він зрозумів, що ніде не може знайти той щасливий квиток. До пошуків квитка підключилася вся родина, але невдовзі все з'ясувалося.

"Можете вірити, можете не вірити, але я загубив квиток. Я скрізь шукав його. З'ясувалося, що весь цей час він лежав у мене в гаманці! Я не можу повірити в це", - розповів він.

Австралієць сказав, що поділиться виграшем із дітьми та поїде у подорож з коханою.

Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

Новини світу: у Сполучених Штатах шукають людину, яка зірвала джекпот у майже 700 млн доларів

Читайте також: