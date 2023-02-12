Чоловік зірвав джекпот і погорів на крадіжці кросівок

Британець визнав свою провину, але це не допомогло уникнути покарання.

Житель британського міста Кітлі, графство Вест-Йоркшир, зірвав джекпот. Однак згодом після цього потрапив під суд за крадіжку кросівок.

Про це повідомляє The Mirror.

2018 року 43-річний кур'єр Девід Суотмен виграв велику суму в моментальну лотерею. Його виграш становив 100 тисяч фунтів стерлінгів. Після виграшу в лотерею чоловік заявив, що витрачатиме гроші на те, щоб їздити на матчі свого улюбленого футбольного клубу "Ліверпуль".

За два роки після цього поліція затримала британця за підозрою в тому, що він викрав у свого роботодавця - компанії Foot Asylum - взуття на 15 тисяч фунтів. Про злочин стало відомо, коли компанія виявила невідповідність кількості коробок із взуттям, які вивозили зі складу, та обсягу поставок на базу до Манчестера.

На записі з камери спостереження видно, що Суотмен дорогою неодноразово зупинявся і перекладав товар до іншої автівки. У результаті п'ять коробок та два мішки кросівок так і не були доправлені до місця призначення.

Під час допиту Суотмен визнав факт крадіжки.Суотмена засудили до 20 місяців в'язниці умовно, а також до п'яти днів реабілітації, 150 годин громадських робіт та виплати 425 фунтів судових витрат.

Суддя висловив здивування, що справа опинилась у суді лише за два роки, хоча чоловік одразу визнав провину. Він зазначив, що винний у крадіжці виявив щире каяття.

Нагадаємо, у Канаді 18-річна Джульєтт Ламур у свій день народження вперше купила лотерейний квиток і одразу виграла 48 мільйонів канадських доларів (36 мільйонів доларів США).

Новини світу: у Сполучених Штатах шукають людину, яка зірвала джекпот у майже 700 млн доларів

Читайте також: