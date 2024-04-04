Чоловік зізнався у крадіжці легендарного золотого унітаза за $6 млн з палацу, де народився Черчилль

Він був викрадений ще 2019 року.

Чоловік визнав себе винним у крадіжці унітаза, повністю виготовленого з 18-каратного золота, вартістю понад 6 мільйонів доларів з англійського палацу, де народився воєнний лідер Вінстон Черчилль.

Про це пише CNN.

39-річний Джеймс Шин визнав себе винним у крадіжці зі зломом, перетворенні або передачі майна, здобутого злочинним шляхом, а також у змові з цією метою в Королівському суді Оксфорда.

Туалет був встановлений у Бленгеймському палаці 2019 року в рамках виставки італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Перемога - не варіант".

Незвичайний витвір мистецтва під назвою "Америка" був викрадений у вересні 2019 року, через декілька днів після відкриття виставки. Унітаз був вмонтований в будівлю, тому крадіжка також спричинила значні пошкодження та затоплення, як повідомила тоді поліція.

Золотий унітаз у Бленгеймському палаці / Фото: Getty Images

Шин з'явився у суді відеозв'язком із в'язниці Файв-Веллс, де він відбуває 17-річний термін за різні крадіжки. Серед іншого, він відбуває покарання за крадіжку тракторів і цінних трофеїв з Національного музею кінного спорту в Ньюмаркеті на загальну суму 400 000 фунтів стерлінгів (503 000 доларів США).

"Америка" вперше була виставлена в Музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку 2016 року. Інсталяція знову потрапила до заголовків газет 2017 року, коли Білий дім президента США Дональда Трампа надіслав електронного листа до Гуггенхайма з проханням позичити картину Вінсента Ван Гога "Пейзаж зі снігом" 1888 року; натомість куратор музею запропонував золотий унітаз.

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У Бленгеймському палаці унітаз встановили в кімнаті поруч із тією, в якій народився Черчилль. У заяві, що анонсує виставку, йдеться про те, що роботу можна сприймати як коментар до соціальної, політичної та економічної нерівності в Сполучених Штатах.

Коментуючи роботу, Каттелан раніше сказав в інтерв'ю виданню New Yorker: "Що б ви не з'їли, обід за двісті доларів чи хот-дог за два долари, результати будуть однаковими, з точки зору туалету". Він також описав роботу як "1% мистецтва для 99%".

Трьом іншим чоловікам були пред'явлені звинувачення у зв'язку з крадіжкою туалету ще в листопаді, але вони не визнали себе винними. 38-річний Майкл Джонс з Оксфорда звинувачується у крадіжці зі зломом. Фредерік Сайнс та Бора Гуккак звинувачуються у змові з метою передачі майна, здобутого злочинним шляхом.

Чоловіки мають постати перед судом у лютому наступного року.

Нагадаємо, хлопець-сантехнік вкрав унітаз своєї дівчини після розриву стосунків. Він його поцупив, поки вона спала.

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