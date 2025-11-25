- Дата публікації
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік знайшов покинутий будинок у лісі та ризикнув туди зайти: що він там побачив (фото)
Американський мандрівник знайшов покинуту будівлю у лісі та був вражений цією знахідкою. У середині будинку деякі речі вказували на те, що власники покинули його зовсім недавно.
Під час лісової прогулянки американець натрапив на покинутий будинок. За його словами, будівля виглядала так, ніби жителі залишили її зовсім недавно, проте природа уже почала відвойовувати свою територію.
Історію про це опублікували на платформі Reddit.
Автор допису розповів, що через щільне заростання навколишньої території, будівля була малопомітна. Водночас її зовнішній вигляд свідчив про те, що будинок покинули кілька десятиріч тому.
Зайшовши всередину, мандрівник помітив, що за будинком, ймовірно, доглядали і його могли покинути зовсім недавно. На кухні стояла сучасна плита, а раковина і змішувач виглядали новими. Це дуже не пасувало до вигляду старого будинку.
Користувачі Reddit звернули увагу на деякі деталі в кімнаті. Біля столу стояв стілець, який, на їхню думку, схожий на моделі кінця 90-х або початку 2000-х років. Також у цій кімнаті висить предмет, схожий на сучасний цифровий термостат.
Один із коментаторів посту припустив, що будинок був населеним упродовж останніх 20–30 років, і це відчувалося у деталях інтер’єру.
«Мені цікаво, чому вони (власники будинку — Ред.) пішли. По-перше, будинок майже скрізь кричить духом 1950-х, окрім деяких мізерних ремонтів. Азбестова плитка на підлозі чарівна, але не є вирішальним фактором. Але це точно був сімейний будинок. Ймовірно, в нього був один власник, а сама будівля була побудована за індивідуальним замовленням.Вбудовані меблі 1950-х років й досі там», — зауважив один і користувачів Reddit.
Інший коментатор зазначив, що легко уявити собі, як власниця з 80-х років жила тут, звикаючи до всіх особливостей, навіть до незвичного дизайну вітальні. Саме ці дрібниці робили старий будинок таким живим і особливим, попри те, що він давно стоїть пусткою.
Незначні оновлення на кухні не змогли приховати «ретро-атмосферу будинку. Як зазначає автор допису, складалося враження, що час у цьому домі зупинився, створюючи дуже дивну, теплу ностальгію.
Раніше ТСН.ua писав про 34 наймоторошніші покинуті місця світу, де час зупинився. Серед них: міста-привиди, зруйновані фортеці та занедбані лікарні, які стали пам’ятниками минулого.
