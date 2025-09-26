Чоловік зробив ДНК-тест і дізнався правду про своїх дітей

Тест викрив зраду дружини / © Associated Press

У Китаї чоловік зробив ДНК-тест та дізнався, що він не є батьком своїх дітей.

Про це повідомляє видання Mothership.

Чоловік на прізвище Чжоу з провінції Хенань був одружений 13 років. За цей час у них із дружиною народилося троє дітей. Водночас він довго не бував удома через роботу. Згодом китаєць почав підозрювати, що дружина народила дітей не від нього. Він поділився своїми підозрами із сусідом, і той погодився з ними.

«Хіба ти не бачиш, що твоя дочка схожа на твого двоюрідного дядька?» — запитав він Чжоу.

Після цього чоловік справді звернув увагу, що дочка та молодші близнюки дуже схожі на його родича. У результаті Чжоу таємно зробив тест на батьківство. З’ясувалося, що всі діти не були його. Дружина китайця відмовчувалась, а його двоюрідний дядько відмовився пройти ДНК-тест.

У результаті Чжоу подав на розлучення і зажадав від дружини 150 тисяч юанів компенсації. Жінка спочатку відмовилася платити, але згодом погодилася виплачувати Чжоу по 10 тисяч юанів.

Китаянку також звинуватили у порушенні Цивільного кодексу, проте яке покарання їй може за це загрожувати, не повідомляється.

