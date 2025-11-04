Чоловік зробив фото з вагітною дружиною, а через кілька секунд жінка була вже мертва: моторошні подробиці

Загибель жінки на скелі / © The Mirror US

40-річний Хакан Айсал зіштовхнув свою 32-річну дружину Семру Айсал з 300-метрової скелі в мальовничій Долині метеликів у турецькій провінції Мугла. Свій жорстокий вчинок він вдіяв лише через кілька хвилин після того, як зробив з нею кілька фотографій.

Про деталі трагічної історії пише видання The Mirror.

Семру була на сьомому місяці вагітності. Втім, жінку жорстоко вбив власний чоловік у егоїстичній спробі нажитися на полісі страхування життя, який він оформив.

Вищий кримінальний суд Фетхіє встановив, що Хакан хитро заманив свою дружину, яка боялася висоти, на самий край стрімкого обриву нібито для того, щоб зробити з нею селфі. Потім безжально він зіштовхнув дружину зі скелі.

За даними infoBalkans, пара провела близько трьох годин, сидячи на схилі, перш ніж чоловік скинув дружину зі скелі, коли поруч нікого не було.

Зазначається, що підозри, що Айсал зіштовхнув Семру зі скелі, виникли після того, як у новинах поширилися фотографії пари, що викликало спогади про іншого відпочивальника. Перехожий зняв моторошне відео, на якому видно, як подружжя спускаються кам'янистим ландшафтом до краю.

Саїт Ертюрк, водій, який проїжджав повз і якого зупинив чоловік після інциденту описав його як «безтурботного». Він додав, що Айсал не приєднався до пошукової групи, яка шукала тіло його дружини.

“Він був дуже безтурботним і спокійним. Він не поводився як чоловік, чия дружина щойно впала зі скелі”, - розповів на суді випадковий свідок.

Після жахливого інциденту чоловік спробував привласнити собі страхову виплату в розмірі 40 000 фунтів стерлінгів за полісом, який він оформив незадовго до її смерті. Однак поліцію повідомили про підозрілу смерть, коли Айсал спробував забрати гроші — лише через кілька днів після того, як загинула його дружина.

Банківські звіти також показали, що він взяв сім кредитів на ім'я своєї дружини, а після її смерті розпочав розкішне життя в стилі джек-сету, подорожуючи країною та зупиняючись у VIP-місцях.

На попередньому слуханні 40-річному чоловікові було повідомлено, що він повинен відбути щонайменше 30 років, перш ніж його справу буде розглянуто для звільнення. Він зараз відбуває довічне ув'язнення і матиме право на умовно-дострокове звільнення лише після 30 років.

