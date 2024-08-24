Чоловік зруйнував міф про НЛО, який зафільмував літак повітряних сил США: фото

Камера літака зафіксувала невідомий об'єкт, він також потрапив на радари і нібито переслідував американський винищувач-бомбардувальник.

Американець Мік Вест із Сакраменто, штат Каліфорнія, займається тим, що руйнує міфи про існування НЛО. Нещодавно він довів, що невідомий об'єкт, який раніше зафільмував військовий літак США, зовсім не НЛО.

Про це пише Daily Mail.

Чоловік використовує низку інструментів, щоб пояснити ці "таємниці", зокрема FlightAware, Flight Radar 24 та Invisor і Sitrec, який об’єднує дані польотів, відео та супутникові зображення. Але його збило з пантелику одне відео ВМС США із НЛО, яке оприлюднили в ЗМІ.

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Кадри, опубліковані в 2017 році, були зроблені пілотом F/A-18 Super Hornet ВМС США двома роками раніше, і, показуювали нібито НЛО, що стежить за реактивним літаком USS Theodore Roosevelt після того, як об’єкт виявив радар біля східного узбережжя.

На інфрачервоному відео з кабіни неймовірний високошвидкісний об’єкт, здається, порушує закони фізики – два пілоти сперечаються, чи це дрон чи ні.

НЛО

Переглядаючи кадри, Вест, який часто покладається на дані навколо відео, щоб розвінчати записані події, дослідив ролик і спробував визначити обертання камери та відблиски на об’єктиві. Проте він залишився без відповідей.

"Треба бути дуже обережним щодо того, на що ти дивишся. Для мене це перший крок у розслідуванні справи", – сказав виданню Вест, який розслідував близько 1000 випадків НЛО.

НЛО

Минулого місяця колишній програміст відеоігор помітив білий витягнутий об’єкт з вікна літака, коли він летів до Пасадени, і швидко зняв його на відео.

"Це не інтуїтивно зрозуміла річ, і якщо ви не заглибитесь у це надто глибоко, ви помилитеся", – сказав Вест.

Він думав, що це просто ще один літак, і такий висновок він мав би рацію, але виявив, що йому потрібно особисто дослідити це питання.Тож розвінчувач міфів використав Photoshop, щоб уважно розглянути зображення, і завантажив GPS-маршрути зі свого літака та кількох інших у цьому районі з FlightAware.com.

Його літак був не єдиним у повітрі, тому йому довелося дивитися на інші траєкторії польоту, а також на погодні явища та супутникові дані. Він також уважно розглядав відео під кутом. У його випадку він знав, що відео, яке він зняв, знаходиться на кількох тисячах футів над землею, а об’єкт перебуває під ним.

НЛО

Американець використовував Flight Aware 24, щоб налаштувати, де знаходяться інші найближчі літаки, щоб він міг "з’ясувати, що насправді було повітрі. Тоді Вест збільшив масштаб кадрів свого власного польоту та знайшов точне місцезнаходження свого літака, коли зробив відео.

"Я знав, що сиджу з правого боку літака", – сказав він виданню.

Карта показала йому "ймовірного суперника" – літак, який вилетів з аеропорту Ван Найс у Лос-Анджелесі.

"Це відповідає тому, що ми бачимо на відео", – сказав він.

Потім він використав Sitrec, за розробку та оприлюднення якого йому заплатила невстановлена ​​організація, щоб направити камеру свого літака прямо на місце, куди летів інший літак.

"Я налаштував камеру, щоб навести камеру з мого літака на два інших. Один з них точно збігався. Це була маленька Cessna. Це підтверджує, що це був той літак, на який я насправді дивився", – сказав він.

Завдяки своєму особистому досвіду і програмі Sitrec він дійшов більш розумного висновку і задокументував своє розслідування.

Мік Вест визначив, що чорна пляма – це літак, який щойно вилетів з аеропорту Сантьяго. Він стверджував, що на кадрах, знятих військово-морськими силами, він виглядав чорним через те, що вони були зняті на теплові камери, а літак був гарячіший, ніж повітря навколо.

"Вони думали, що дивляться на об’єкт, який рухається зліва направо. Насправді вони дивилися на цей літак, щойно вилетів з аеропорту Сантьяго, який зробив петлю навколо, щоб набрати висоту над горами", – сказав він.

Використовуючи свою програму, він зміг успішно змоделювати рух літака, врахувавши кут камери, і співставити його з записами польоту.

Нагадаємо, НЛО потрапили в об'єктив відеокамери пілотів Boeing 747 під час рейсу.

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