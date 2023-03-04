Чоловік зупинився, аби поснідати, та виграв 50 тисяч доларів у лотерею

Чоловік розповів, що ці гроші не змінять його життя, але вони покращать його фінансове становище.

Гаррі Хілл зі штату Кентуккі зупинився, щоб купити сніданок, та виграв 50 000 доларів із лотерейного білета.

Про це повідомляє Upi.

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Хілл розповів, що зупинився, аби заправити авто та поснідати в магазині у Джорджтауні після робочого дня, і вирішив взяти білет. Коли він с тер на ньому покриття, то побачив, що виграв 50 000 доларів.

"Я відніс його до Клерка, щоб перевірити, і мені сказали, що це дорожче, ніж вони могли заплатити. Після цього я не міг поснідати", - поділився враженнями чоловік.

Він сказав, що ці гроші не змінять його життя. Ця "премія" дозволить йому покращити своє фінансове становище.

"Це не змінює життя, але це суттєво", - зауважив він.

Нагадаємо, ч оловік зі штату Мічиган у США випадково купив два однакових лотерейних білети і виграв два джекпоти.

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