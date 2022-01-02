Чоловік звинувачує антивакцинаторів у смерті вагітної доньки від COVID-19: казали, що "щеплення вб'є її дитину"

Чоловік переконаний, що якби не відео у соцмережах, його донька була б живою.
У Великій Британії 57-річний чоловік каже, що через ролики антивакцинаторів на YouTube від коронавірусу померла його 24-річна вагітна донька.
Про це пише dailymail.co.uk.
Чоловік розповів, що знайомі його доньки та батько її новонародженого сина дивились в YouTube відео антивакцинаторів та переконали вагітну не вакцинуватись від COVID-19, оскільки переконували її, що "щеплення вб'є дитину". Девід Екслі ж стверджує, що його донька була не проти щеплення, проте через ролики відкладала вакцинацію.
Жінка у кінці листопада захворіла на коронавірус, 2 грудня її у тяжкому стані госпіталізували. 3 грудня вона померла через ускладнення від коронавірусу. Медикам вдалось врятувати немовля вагітної жінки. Дитина і досі у лікарні. Також у жінки залишився 2-річний син.
"Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", - каже батько покійної Девід Екслі.
Батько 24-річної покійної дівчини звинувачує в її смерті антивакцинаторів, які на YouTube записували ролики, заявляючи про шкоду від вакцинації.
"Люди повинні робити свій вибір на основі фактів. Вони повинні прислухатись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики на Facebook чи в YouTube", - вважає чоловік.
Читайте також:
- Боротьба з коронавірусом в Україні та загострення на Близькому Сході: п'ять новин, які ви могли проспати
- Франція зменшила карантин для людей із позитивним тестом на COVID-19 до тижня
- Кузін пояснив, як отримати додаткову та бустерну дозу вакцини проти коронавірусу та яка між ними різниця