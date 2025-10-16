Чоловіка на очах у батька розчавило пресом для віджимання винограду

Віджимання винограду закінчилося трагедією / © Pixabay

В Італії 44-річний винороб загинув під час чищення преса для віджимання винограду.

Про це повідомляє Corriere del Veneto.

Маттео Форнер мив прес, як раптом він сам увімкнувся і почав працювати. Чоловік застряг усередині, і його розчавило. Нещасний випадок стався на очах у його батька. Медики, що прибули, повідомили, що прес зламав Форнеру шию.

З’ясувалося, що Форнера не стало через неуважність чоловіків. Він та його батько думали, що вимкнули прес. Насправді той не працював через тимчасове відключення електрики. Щойно подання відновилося, машина продовжила віджимання.

Чоловік помер за два тижні до свого дня народження. У нього залишилися батьки, брат, сестра та 15-річний син.

