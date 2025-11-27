ТСН у соціальних мережах

Світ
35
1 хв

Чоловіка не пустили на літак через жарт в аеропорту: що він сказав

Чоловік в аеропорту заявив, що в його багажі є бомба і поплатився.

Віра Хмельницька
Аеропорт

Чоловік пожартував в аеропорту і поплатився / © Pixabay

У варшавському аеропорту імені Фредерика Шопена громадянин Литви не змін сісти у літак через жарт про бомбу в багажі.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Громадянин Литви летів із Польщі до Канади. Чоловік під час перевірки заявив співробітнику аеропорту про бомбу в багажі. Коли його вдруге перепитали, він знову повторив сказане.

«На місце події було направлено співробітника прикордонної служби, який контролював перевірку безпеки, і процедури були негайно призупинені», — йдеться у заяві.

Бомби не виявили, проте «жартівника» не впустили до літака і він не зміг вирушити до Торонто. Також він отримав штраф від авіакомпанії.

Нагадаємо, у Німеччині пасажири гналися за літаком Wizz Air.

35
