Британець Джош Рікі розповів, що його не допустили до перельоту авіакомпанією Etihad Airways через «розмазаний штамп» від минулої поїздки. Він та його дружина Еден, які одружилися минулого року, планували вилетіти з Манчестерського аеропорту до Пхукета 7 жовтня на свій другий медовий місяць.

Про це пише видання LADbible.

Пара придбала пакетний тур від TUI вартістю £2 400, який включав переліт та двотижкове проживання. Але одразу після прибуття в аеропорт вони не змогли пройти далі стійки реєстрації Etihad — персонал заявив, що у 31-річного Джоша «пошкоджений паспорт».

За словами електрика з Саут-Йоркширу, йому сказали, що документ нібито має «сліди води» через ледь помітну пляму на штампі 2019 року. Попри те, що чоловік «подорожував 12 разів за останні 11 місяців» із цим самим паспортом, його не пустили на борт.

«Вони сказали, що проблема саме в моєму паспорті — начебто він пошкоджений на сторінці зі штампами», — розповів Джош.

«Так, там був трохи розмазаний штамп, але хто може довести, що це не сталося в момент, коли паспорт закривали після проставлення штампа?»

Чоловік наголосив, що жодного разу не мочив документ, а сторінка з фотографією — у повністю ідеальному стані.

Після відмови в посадці пара опинилася у шоковій ситуації: «Ми просто стояли біля виходу з термінала і не знали, що робити. Це дивне відчуття — заходиш в аеропорт з валізами, а через кілька хвилин виходиш із повністю зруйнованими планами», — згадує він.

«Ми були у стресі через гроші, які вже витратили».

Після інциденту TUI нібито анулював їхній зворотний переліт і проживання в Таїланді. Подружжю довелося терміново бронювати іншу поїздку — до Кіпру, де вони врешті провели «імпровізований медовий місяць».

Джош зміг оформити новий паспорт лише за два дні, але це вже не врятувало дорогий тур.

«Якби пошкоджена була сторінка з фото, я б зрозумів. Але лише пляма на сторінці зі штампами… Це просто бісить», — каже він.

«Ми були повністю спустошені. Це було справжнє розчарування. Сподіваюся, ніхто більше через таке не пройде».

«Ми хочемо повернути наші гроші. Ні TUI, ні Etihad нам не допомогли».

Позиція Etihad Airways

Представник авіакомпанії підтвердив, що пасажиру відмовили у посадці: «Пасажира, який мав летіти з Манчестера до Пхукета 7 жовтня, не допустили до рейсу через видимі сліди води на його паспорті.

Etihad звернулася до імміграційної служби Таїланду, і вона рекомендувала не допускати пасажира через стан документа.

Британські паспорти повинні бути повністю придатними для машинного зчитування, з цілими сторінками, без водяних пошкоджень і нечітких даних».

