Чоловіка стратили через кілька тижнів після одруження: якими були його останні слова

Британка Тіана Краснікі поділилася щемливими деталями страти свого чоловіка-американця Джеймса Броднакса в Техасі. Пара одружилася за кілька тижнів до виконання вироку про смертну кару, який викликав суперечки.

Про це повідомляє Lad Bible.

Останні слова чоловіка перед стратою

Краснікі, яка закінчила юридичний факультет, одружилася із засудженим до страти Броднаксом лише за кілька тижнів до його смерті — 14 квітня. Уже 30 квітня вирок виконали шляхом смертельної ін’єкції — у той момент жінка встигла сказати чоловікові: «Я тебе люблю».

31-річна Краснікі розповіла, що в останні хвилини кинулася до скла, яке відділяє камеру виконання вироку, і стала свідком смерті чоловіка.

«Його останні слова до мене були: "не здавайся" і "я тебе люблю", ми говорили одне з одним увесь час, поки він був прив’язаний до кушетки. Його голова різко відкинулася назад, він не зміг закінчити останнє слово, потім подивився на мене й заплющив очі. Я кричала: "розплющ очі", казала, що люблю його і що мені шкода, що я його підвела», — поділилася жінка.

«Я впала на підлогу, мене підняли й сказали, що я маю чекати 20 хвилин, поки він помре. Ми пообіцяли одне одному дивитися в очі й розмовляти, поки це відбуватиметься. Усе це відчувалося як фільм "Пункт призначення"», — додала Краснікі.

За що чоловіка засудили до страти?

Броднакса засудили до смертної кари у штаті Техас після його зізнання у розстрілі двох чоловіків — 26-річного Стівена Свона та 28-річного Метью Батлера — біля музичної студії в Далласі 2008 року.

Злочин він скоїв разом зі своїм двоюрідним братом Демаріусом Каммінгсом. За даними слідства, обидва на той момент перебували під впливом марихуани з домішками синтетичного наркотику фенциклідину.

У березні цього року Каммінгс заявив, що повністю бере провину на себе, однак це не вплинуло на рішення суду — апеляції Броднакса щодо скасування смертного вироку відхилили.

Незадовго до страти 37-річний засуджений заявив, що правосуддя припустилося помилки, і висловив надію на прощення з боку родин загиблих.

«Я молився Богу про ваше прощення. Незважаючи на те, що ви думаєте про мене, я сподіваюся, що Бог почув цю молитву. Але незалежно від того, що ви думаєте про мене, Техас помилився. Я невинний, факти моєї справи говорять самі за себе. Крапка», — заявляв Броднакс.

Його адвокати наголошували, що чоловік «глибоко шкодував про свою участь» у злочині.

Як познайомилася пара?

Знайомство Броднакса і Краснікі почалося з листування у жовтні 2024 року. За словами жінки, вона написала чоловікові в межах дослідження прав людини для магістерської роботи з міжнародного права. Спочатку вони планували залишатися «друзями», однак під час візиту британки до в’язниці суворого режиму американець зробив їй пропозицію. Пара одружилася під час короткої церемонії, перебуваючи по різні боки скла.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Техасі через смертельну ін’єкцію стратили Броднакса, засудженого за вбивство двох чоловіків. Попри його передсмертні заяви про невинуватість та підтримку зірок (Тревіс Скотт, Killer Mike), Верховний суд відхилив останню апеляцію. Захист наголошував на відсутності ДНК Броднакса на зброї та відеозізнанні його двоюрідного брата, який назвав себе єдиним убивцею, проте прокурори назвали ці свідчення сумнівними. Броднакс став третім страченим у штаті від початку 2026 року.

