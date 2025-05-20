Чоловіка відмовились обслуговувати у кафе через його зовнішність: який вигляд він має

Чоловіка не обслужили у кафе через зовнішність / © pixabay.com

Реклама

У Великій Британії спалахнув скандал після того, як чоловік із рідкісним генетичним захворюванням розповів, що його відмовились обслуговувати у кафе.

Про це пише dailymail.co.uk.

Аміт Госе має генетичне захворювання під назвою нейрофіброматоз типу 1, яке викликає доброякісні пухлини.

Реклама

Минулого місяця 35-річний чоловік відвідував свою сестру Шилу Сен у лондонському районі Вуд Грін, коли вони вийшли випити кави.

Коли він зайшов до кафе, то помітив, що люди дивляться на нього, «ніби побачили привида».

Коли Аміт замовив напій, він каже, що персонал сказав йому, що вони «більше не обслуговують».

Аміт Госе хворіє на рідкісне генетичне захворювання / © Daily Mail

Аміт, письменник і мотиваційний спікер, сказав: «Ми, люди з видимими відмінностями, стикаємося з такою дискримінацією знову і знову. Я зайшов до кав’ярні, а там було повно людей, переважно чоловіків, і всі вони витріщалися на мене, наче побачили привида. Бариста сказав мені, що вони більше не обслуговують, а потім просто розвернувся і пішов геть».

Реклама

Чоловік зазначив, що він був дуже розчарованим ставленням, проте згодом його обслужили в іншому кафе.

Аміт Госе з Бірмінгема народився з рідкісним генетичним захворюванням, на яке страждає приблизно одна людина з 2500-3000 у всьому світі.

У віці 11 років Аміту хірургічно видалили ліве око, через що він півроку носив пов’язку на оці, поки йому виготовляли протез.

Незважаючи на свою інвалідність, Аміт виступає в школах з доповідями про свій стан і написав дитячу книгу під назвою «Народжені іншими».

Реклама

Він наголошує, що навіть, якщо люди виглядають по-іншому — це люди і суспільство повинно ставитись до них, як і до інших.