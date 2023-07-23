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Чоловіка вигнали з бару: він помстився - спалив його разом із відвідувачами

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Чоловіка вигнали з бару: він помстився - спалив його разом із відвідувачами

У Мексиці чоловік кинув коктейль Молотова у бар із відвідувачами, внаслідок чого загинуло 11 людей / Фото: pixabay.com

Одинадцять людей загинули після підпалу закладу, розташованого біля кордону із США.

У барі в місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, розташованому на північному кордоні Мексики, загинуло 11 людей після того, як п'яний клієнт, якого вигнали за домагання до жінок, кинув у приміщення коктейль Молотова.

Про це повідомляє Reuters.

У місцевій прокуратурі повідомили, що підозрюваний був молодим чоловіком, який під час інциденту був дуже п'яним. Його вигнали з бару за брутальну поведінку і чіпляння до жінок. За короткий час він повернувся і кинув у вхід до бару коктейль Молотова. 

Четверо із 11 загиблих - жінки, ще четверо людей перебувають у лікарні з опіками та травмами. Одна з жінок була американською громадянкою, бар розташований у прикордонному місті - всього через одну вулицю від кордону із США. Кількох поранених  терміново доправили через кордон до лікарень у Сполучених Штатах.

Підозрюваного у нападі та підпалі бару уже затримали. 

Нагадаємо, раніше на південному сході Польщі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі транспортних засобів, призначених для допомоги постраждалій війною Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1601
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