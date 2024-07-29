Чоловіка визнали винним у вбивстві жінки на його "терапії ляпасами" – фото, подробиці

Чоловіка визнали винним у ненавмисному вбивстві після смерті в його майстерні "терапії ляпасами".

Про це повідомляє LADbible.

Хунчі Сяо з Каліфорнії, США, був визнаний винним у вбивстві через необережність Даніель Карр-Гомм, яка померла у Клів-Гаусі в місті Сінд, графство Вілтшир, у жовтні 2016 року.

Альтернативний цілитель не зміг надати допомогу 71-річній жінці з діабетом, яка припинила приймати інсулін під час його терапевтичного заходу. Вона брала участь у заході, під час якого пацієнти отримували ляпаси або били себе.

Жінка зі Східного Сассексу вперше долучилася до одного з семінарів Paida Lajin, що означає "ляпас і розтяжка", який проводив Сяо в Болгарії в липні 2016 року.

Даніель Карр-Гомм / Фото: Wiltshire Police

Суд почув, як Карр-Гомм шукала альтернативи інсуліну для лікування діабету 1-го типу через своє вегетаріанство і страх перед голками. Вона серйозно захворіла після того, як припинила приймання ліків, а потім знову почала їх приймати і згодом одужала.

Коли вона була присутня на семінарі у Вілтширі, Сяо сказав їй "молодець" після того, як вона розповіла групі, що припинила приймати інсулін на тижневому реколекційному семінарі, і вона серйозно захворіла.

Прокурор Дункан Аткінсон сказав, що на третій день "її рвало, вона була втомленою і слабкою, а до вечора вона вила від болю і не могла відповідати на запитання".

Шефкухарка семінару Тереза Гейз розповіла присяжним, що перед смертю жінка "марила" і у неї була "піна з рота", додавши, що хотіла викликати швидку допомогу, але довірилася тим, хто має більше досвіду в методі холістичного зцілення.

Аткінсон додав, що Сяо не зміг надати медичну допомогу для Карр-Гомм, перш ніж вона померла рано вранці на четвертий день.

Він сказав: "Ті, хто отримав і прийняв вчення підсудного, неправильно витлумачили стан пані Карр-Гомм як кризу зцілення".

Хунчі Сяо / Фото: Crown Prosecution Service Handout

Прокурор розповів, що Сяо був "представником" Paida Lajin протягом 10 років і написав про це книжку. "Кажуть, що це метод самозцілення, в якому "отруйні відходи" виводяться з організму за допомогою поплескування і ляскання по різних частинах тіла", - сказав він. "Він не має медичної кваліфікації або підготовки".

Даючи свідчення, Сяо сказав: "По-перше, я сказав, що я не лікар, тому кожен сам відповідає за свої ліки. По-друге, я не є повністю проти медицини, мене турбує побічна дія ліків".

Після винесення вироку голова Королівської прокурорської служби Розмарі Ейнслі заявила: "Хунчі Сяо знав, що наслідки рішення Даніель Карр-Гомм припинити приймання інсуліну можуть бути фатальними, він бачив це раніше. Хунчі Сяо був відповідальною особою, але він не зміг відреагувати на погіршення стану пані Карр-Гомм, що призвело до трагічних наслідків. Його нездатність вжити розумних заходів для надання допомоги пані Карр-Гомм значною мірою сприяла її смерті і становила грубу недбалість".

Для участі в цьому судовому процесі Сяо був екстрадований з Австралії, де він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за смерть шестирічного хлопчика, який також помер після того, як його батьки скасували його інсулінові препарати після відвідування одного з його семінарів у Сіднеї.

Вирок буде винесено 1 жовтня.

Нагадаємо, поліція заарештувала банду з трьох літніх грабіжників, загальний вік яких становить 227 років. Правоохоронці їх охрестили "G3S".

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