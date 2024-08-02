Чоловіка, який дивом вийшов із 244-денної коми, насмерть збила вантажівка – фото

Дві аварії сталися незадовго до нього дня народження в липні.

Чоловік, якого вважали "сучасним дивом" за те, що він вийшов з коми після 244 днів, через сім років трагічно загинув під колесами вантажівки.

Про це пише Metro.

Дрю Кон потрапив в аварію на мотоциклі за декілька днів до свого 23-го дня народження в липні 2017 року в Джексонвіллі, штат Флорида, США.

"Лікарі вважали, що його мозок помер і він ніколи більше не зможе ходити і говорити, але завдяки вірі і силі молитви він вийшов з коми через 244 дні і почав жити повноцінним життям", - йдеться на сторінці GoFundMe.

Кон отримав черепно-мозкову травму, дві пробиті легені, зламане плече, пошкоджені ребра і таз. Він був у шоломі, який був збитий разом із взуттям від удару під час аварії.

Дрю Кон / Фото: Facebook

Попри думку лікарів, мама Дрю, Йоланда Осборн-Кон, ніколи не полишала свого сина.

"Вони б вилучили його органи", - сказала Осборн-Кон в інтерв'ю First Coast News. "Лише завдяки моїй вірі я мала сміливість говорити і давати їм відсіч, щоб вони знали: "Ти не отримаєш ні нігтя на нозі, ні вії".

Через п'ять місяців Кон був виписаний з лікарні додому, де його мама продовжувала молитися за нього.

Коли він раптово прокинувся, то вимовив слова: "Так, мамо, зі мною все гаразд. Я люблю тебе, мамо".

Дрю Кон / Фото: GoFundMe

Трохи більше ніж через сім років після пробудження і за декілька днів до свого 30-річчя, Кон йшов пішки, коли його переїхала машина. Дрю був оголошений мертвим на місці події.

Водій вантажівки сказав, що не бачив Кона, зупинився, зателефонував на 911 і співпрацював з поліцією, повідомляє офіс шерифа Джексонвілля.

Нагадаємо, Китай накрив потужний тайфун, внаслідок якого загинуло багато людей. Пошуково-рятувальні операції тривають.

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