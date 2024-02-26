Чоловіка, який намагався перепливти Атлантичний океан заради благодійності, знайшли мертвим

Британця, який перепливав Атлантичний океан, щоб зібрати гроші на благодійність, знайшли мертвим на своєму човні.

Про це пише ladbible.com.

Майкл Голт почав свою одиночну подорож човном від Гран-Канарії до Барбадосу минулого місяця, щоб зібрати кошти для двох благодійних організацій.

Однак сумне повідомлення на його сторінці у Facebook підтвердило, що 54-річного Майкла було знайдено мертвим у каюті свого човна через декілька днів після того, як він повідомив, що страждає на морську хворобу.

Брат Майкла Девід поділився трагічною новиною про те, що вони намагалися надати допомогу Майклу протягом декількох днів і що люди на рибальському судні, які прийняли завдання досягти координат весляра, виявили чоловіка мертвим.

Майкл Голт / Фото: facebook.com/needlesandpinsvoyage

У своїй подорожі через Атлантичний океан він подолав понад 1120 км. Під час мандрівки йому довелося долати великі хвилі, втратити весло і навіть битися з акулою, яка напала на його човен.

"Це величезний шок для мене, його дружини Лінн і дочки Скарлетт, а також для моїх батьків, не кажучи вже про ширшу сім'ю та друзів", - написав Девід, віддаючи шану своєму братові після повідомлення сумної новини про смерть Майкла.

У повідомленні від 20 лютого йшлося, що Майкл "дуже погано почувається" і вирушить на острів Сан-Вісенте в Кабо-Верде. У подальшому оновленні в п'ятницю, 23 лютого, йшлося, що спроби зв'язатися з Майклом не були успішними і було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Читайте провідні новини дня:

Літаки-коригувальники змогли виявити човен Майкла, але не побачили його на палубі, внаслідок чого рибальське судно Noruego і танкер Omicron Atlas попрямували до його позиції.

Раніше він сам перепливав Ірландське море, щоб зібрати гроші для місцевої футбольної команди "Портмадог". Для своєї подорожі через Атлантичний океан він поставив собі завдання пропливти на веслах близько 4800 км. Збір коштів Майкла для благодійних організацій Mind та Liverpool Charity and Voluntary Services доступний досі.

Нагадаємо, хлопець помер після того, як з'їв садового слимака. Те, що почалося як жарт, обернулося трагедією.

Читайте також: