Чоловіка, якого зарізали власні дочки, експертиза визнала педофілом

За словами експертів, чоловік застосовував до дочок "побої, знущання, фізичне та сексуальне насильство".

У Михайла Хачатуряна, якого зарізали три власні дочки, експертиза виявила педофілічні нахили.

Про це повідомляє mk.ru.

Слідчі призначили три експертизи: дві психіатричні (посмертно для Михайла Хачатуряна, а також для його дочок) і одну лінгвістичну для дослідження текстів повідомлень з погрозами, які розсилав убитий.

За словами експертів, Хачатурян маніпулював оточуючими за допомогою погроз, демонстрації насильства, жорстокості, образ, принижень, а також застосовував "побої, знущання, фізичне та сексуальне насильство". У загиблого також виявили педофільний тип розлади сексуального потягу.

Це пояснює той факт, що у 2016 році одна з сестер намагалася накласти на себе руки.

"Сексуальні дії з батьком сприймалися нею як аморальні, оскільки раніше нею були засвоєні норми про неприйнятність сексуальних контактів між батьками і дітьми", — йдеться у висновку експертизи.

Останні результати експертизи виявили, що сестри в момент вбивства страждали від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), і перебували в нестабільному психологічному стані, побоюючись за своє життя.

Тепер дівчатам буде простіше довести, що вони діяли у межах необхідної самооборони.

Своєю чергою адвокат родичів Михайла Хачатуряна, які намагаються довести вину дівчат, заявила що від самого початку всі експертизи будувалися виключно на свідченнях обвинувачуваних. Про це пише Life.ru. За словами адвоката, такий підхід не дає повноцінної можливості встановити будь-які психічні розлади у людини.

Нагадаємо, що в 2018 році сестер Хачатурян затримали. Їх звинувачували у вбивстві батька. На момент злочину дівчатам було 19, 18 і 17 років.

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