Чоловіка за лічені секунди поглинув сипкий пісок – він помер у свій день народження (фото)

В Італії чоловік за лічені секунди був цілком поглинутий сипким піском, коли святкував свій день народження.

Про це повідомляє Need To Know.

20 липня Габріеле Золеззі виповнилося 38 років, і в цей день він був на водоймі з приятелем. Він увійшов у воду, щоб освіжитися, але під час спроби вибратися його ноги застрягли в мулистому дні озера.

Друг, з яким він пішов, не бачив, як він зник з поля зору, але швидко помітив, що Габріеле зник. Він оглянув місцевість, але все, що він зміг побачити, це бульбашки на поверхні води. Зрозумівши, що сталося, він підійшов, щоб спробувати витягнути його, але зрештою теж застряг у бруді. Друг зумів звільнитися і близько 16:30 зчинив тривогу.

Габріеле Золеззі / Фото: Jam Press

Поліція, парамедики та водолази пожежної команди незабаром прибули на місце події у Бордзонасці. Вони годинами шукали Габріеле за допомогою вертольота. Зрештою, дайвери знайшли його тіло і витягли його з озера Джакопіане наступного дня вранці.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на водосховищі встановлені численні знаки з чітким написом "купатися заборонено" та "небезпека сипких пісків".

Однак Габріеле їх проігнорував, оскільки часто ходив на водойму і добре знав місцевість. Габріеле жив в Амборзаско і працював муляром. Він був затятим туристом, який любив спорт.

Поліція перевірятиме, чи дотримувалися менеджерами водосховища всі правила безпеки.

