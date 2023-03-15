Чоловіка засудили до 1310 років позбавлення волі: що він накоїв

Засуджений до понад тисячолітнього ув’язнення був членом найжорстокішої банди у Центральній та Північній Америці.

Члена міжнародної злочинної групи Mara Salvatruch (“сальвадорські кочові мурахи”), також відомої як MS-13, Вілмера Сеговію визнали винним у 33 вбивствах, 9 випадках співучасті у вбивствах та низці інших важких злочинів.

Про це повідомляє британське видання Metro з посиланням на заяву генерального прокурора Сальвадору Родольфо Дельгадо.

За скоєні злочини суд визначив йому покарання у вигляді 1 310 років позбавлення волі.

Інший член банди Мігель Анхель Портільйо був ув'язнений на 945 років. Його визнали винним у 22 вбивствах, 4 випадках співучасті у вбивстві, у замаху на вбивство та шахрайстві.

“Члени банди, які завдали стільки болю і сліз сальвадорцям, не вийдуть із в'язниці. Вони залишатимуться під замком, доки не заплатять за кожен свій злочин. Ми будемо з цим розбиратися”, – запевнив генпрокурор.

Група MS-13 активно діє на території декількох країн - насамперед, в США, Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі та Гватемалі. За різними оцінками, чисельність злочинного синдикату коливається від 50 до 300 тисяч осіб. Татуювання учасників розповідають історії злочинів, які вони скоїли, і близьких, яких вони втратили під час злочинної діяльності.

За приблизними оцінками, у в’язницях Сальвадору перебуває 2500 членів цієї групи.

Нагадаємо, у Таїланді було засуджено чоловіка до двох років ув’язнення за продаж у соцмережі календарів із сатиричними карикатурами жовтих качок, які, на думку суду, висміювали монарха країни.

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